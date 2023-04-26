Команда Segezha Group выступит в финале всероссийского фестиваля спорта «Гонка ГТО»

Segezha Group всегда на шаг впереди. Фото: Segezha Group

В минувшие выходные в Петрозаводске на трассе республиканского спорткомплекса «Курган» состоялся IV Республиканский фестиваль «Гонка ГТО». Четвертый фестиваль оказался самым массовым, на старт вышли 67 команд из Сегежи, Суоярви, Кондопоги, Прионежья и Петрозаводска - почти 500 любителей ЗОЖ. Уже ставший традиционным фестиваль проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Общее руководство организацией фестиваля осуществляет Министерство спорта Российской Федерации.

Праздник спорта прошел в формате командного кросса на 5 км по пересеченной местности с преодолением 16 препятствий, среди которых были лабиринт, ров с водой, высокие стены, «тарзанка», поднятие тяжестей. За победу боролись студенческие и трудовые коллективы, а также команды, представляющие физкультурно-спортивные клубы региона.

Команда победителей отправится в Ижевск. Фото: Segezha Group

Флаги Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в республиканском этапе гонки с препятствиями защищали 8 спортсменов Сегежского ЦБК. В категории «Трудовые коллективы» сборная лесопромышленников завоевали серебряные медали. Первыми финишировали профессиональные спортсмены из «Центра спортивной подготовки», которые передали право представлять республику в финале всероссийского этапа «Гонки ГТО». Финал среди трудовых коллективов, государственных и муниципальных служащих из регионов пройдет с 12 по 17 мая в Ижевске. В столицу Удмуртии приедут 50 команд-финалистов, которые будут соревноваться в скорости, меткости, гибкости и силе.

В команде СЦБК выступят призеры гонки в Петрозаводске: начальник участка станции биологической очистки Галина Алексеева, содовщик котлотурбинного цеха Алексей Артемьев, инженер по охране Ирина Кобиева, руководитель смены пожарно-спасательного подразделения Эдуард Макаенков, руководитель проектов Юрий Никитин, ст. специалист по системам диспетчеризации Елена Острецова и менеджер по производственной безопасности и защите окружающей среды Денис Свиридов. Капитан команды – главный специалист дирекции по безопасности по Республике Карелия Екатерина Гринькова отметила:

«Маршрут очень сложный - из подъемов и спусков. Несмотря на то, что наша команда в очень хорошей спортивной форме, было непросто. Самым запоминающимся событием стало пересечение рва с водой. Мы разгоряченные нырнули практически в холодную воду. Эмоционально к этому никто не был готов, но мы справились. К финалу надо еще попрактиковать спортивное ориентирование, так как в «лабиринте» многие команды заработали штрафные минуты. Когда важна каждая минута, огромное значение имеет общекомандная работа. На производстве и на трассе мы все плечом к плечу».

Команда Сегежского ЦБК отправится в Ижевск. Фото: Segezha Group

Советник генерального директора Сегежского ЦБК по социальным вопросам Натали Карапетян говорит, что для сотрудников предприятий Segezha Group спортивные мероприятия давно стали нормой и своеобразным ДНК компании.

«Ежегодно сотрудники предприятий компании из Сегежи, Сокола, Кирова, Галича, Онеги, Восточной Сибири принимают участие в корпоративных спартакиадах Segezha Group и АФК «Система», зимних и летних. У нас есть свой Дворец спорта в Сегеже. В свободное от работы время сотрудники могут заниматься в тренажерном зале, плавать в бассейне или заниматься спортивными играми. Мы системно создаем условия для профессионального роста работников, поддерживаем абсолютно разные направления развития персонала, в том числе спортивное движение. Приоритет для нашего комбината -чтобы люди были здоровые, крепкие и воодушевлены тем, что они делают».