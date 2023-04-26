Мурманчан «серебряного» возраста приглашают на занятия спортом

Для северян «серебряного» возраста в городском центре «Стратегия» в Мурманске реализуется проект «Без финиша».
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Для северян «серебряного» возраста в городском центре «Стратегия» в Мурманске реализуется проект «Без финиша». Пожилые мурманчане несколько раз в неделю под руководством опытного тренера бесплатно занимаются скандинавской ходьбой.
- Порядка 700 человек активно тренируются, при этом приобщая к спорту своих знакомых и друзей, - отметили в центре.
Время принять участие в проекте еще есть. По многочисленным просьбам горожан в этом году он продлится до конца мая. Подробную информацию можно получить по телефонам: 99-49-80, 99-49-82.
Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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