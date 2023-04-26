ХК «Северный флот» стал победителем в чемпионате Мурманской области

Первое место в нелегкой борьбе заняла команда «Северный флот». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Ледовом дворце спорта Оленегорска прошли матчи финала чемпионата Мурманской области по хоккею сезона-2022/2023. Первое место в нелегкой борьбе заняла команда «Северный флот».

В этом году в соревнованиях участвовали шесть мужских команд - сборная Мурманска, КСШОР «Арктика», «Северный флот», «Колатом», «Горняк» и «Апатиты».

Первая игра чемпионата прошла 6 ноября - на льду сошлись мурманская и оленегорская команды. Со счетом 2:5 победила сборная Мурманска.

Третье место в чемпионате заняла оленегорская команда «Горняк», выиграв у Мурманска со счетом 8:0. Финалистами чемпионата стали спортсмены из Полярных Зорь и Североморска. Североморские хоккеисты одержали нелегкую победу со счетом 6:4 и стали пятикратными чемпионами Мурманской области.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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