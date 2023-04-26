Северян приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «ЭкоГерб»

Заявки принимаются до 31 июля. Итоги подведут осенью 2023 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области приглашают принять участие во II всероссийском конкурсе «Экологический герб: знать, чтобы сохранить».

- В каждом субъекте Российской Федерации, крупном городе и небольшом населенном пункте есть уникальные природные объекты, которые достойны стать символом самобытности и хрупкости природы - сообщили организаторы.

На конкурс принимаются работы, созданные в графических редакторах, а также рисунки, выполненные в любой художественной технике. Обязательным условием является наличие щита и изображения представителей флоры и фауны региона.

Заявки принимаются до 31 июля. Итоги подведут осенью 2023 года.

Лучшие работы будут использованы в рамках природоохранных, просветительских и образовательных мероприятий.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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