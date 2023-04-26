Андрей Чибис о переходе с мазута на электрообогрев: «Производимой в Заполярье электроэнергии не хватит на обогрев домов»

Сопряженным вопросом стала электроэнергия, которая активно развивается в Заполярье.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Тема газификации и новых источников энергии в Мурманской области несколько раз поднималась во время ежегодного отчета губернатора Андрея Чибиса по итогам работы за 2022 год перед Мурманской областной Думой.
Проект газификации находится в активной работе. 12 апреля прошло первое заседание рабочей группы, с участием зам. председателя правления ПАО «Газпром», на котором обсудили объемы потребления газа и актуализировали генеральную схему. Объем инвестиций в основной капитал составит до 400 миллиардов рублей, будет создано свыше 20 тысяч рабочих мест.
- Это мечта была в советские и постсоветские годы. Я разговаривал об этом с предыдущими руководителями региона, и они все искренне болеют за проект. Газификация радикально изменит экологию Мурманской области, удешевит коммунальные платежи, даст совсем иной толчок для развития промышленности, другой технологический уклад для нее, - сообщил Андрей Чибис.
Вопрос по прокладке трубы поступил от главы фракции КПРФ в облдуме Геннадия Степахно.
- Тему газа мы обсуждаем более 30 лет. Сначала рассчитывали на сопряженную станцию Обозерскую, был сумасшедший проект Ходорковского, который предлагал проложить трубу через Белое море и Ловозерский район прямо в Мурманск. Был «Штокман», который, к сожалению, ушел, а был почти реальный, и сейчас говорим про 800 километров [трубы] от Волховстроя. А ничего не говорится о проекте, который Путин упоминал на Дальневосточном форуме. Михельсон первым поставил на сжиженный газ через Западный Кильдин, Киркенес и в Америку? А мы говорили, чтобы эту трубу повернуть на Ура-Губу, - спросил Геннадий Степахно.
Сопряженным вопросом стала электроэнергия, которая активно развивается в Заполярье. Так, уже введены в строй 57 ветроустановок Кольской ВЭС – крупнейшего ветропарка за Полярным кругом.
- Это потенциал, который мы уже имеем: 16 каскадных ГЭС, 3 ТЭЦ, КАЭС, построили ветропарк. Мы можем переходить на электрообогрев, как дальневосточные регионы и Сибирь? Мне кажется, это реальнее, чем проект, который мы рассматриваем сейчас с «Газпромом», - уточнил глава фракции в облдуме.
По словам губернатора, все варианты с энергетическим развитием региона тщательно просчитывались, в том числе и с электроэнергией. Те муниципалитеты, где можно ее освоить, переводят на новый ресурс.
- Например, в Териберке. Еще в ряде муниципалитетов в Кольском районе мы поставили контейнерные станции, и они отапливают многоквартирные дома. Но перевести Мурманск, Апатиты, Кировск, Мончегорск на электроэнергию нельзя - мощностей не хватит, чтобы заместить мазут и уголь. Мы примерно два с половиной года просчитывали все виды по газу - СПГ, терминал регазификации, и было принято решение именно по магистральному газопроводу, - пояснил Андрей Чибис.
По его словам, у Видяево сейчас строится перевалочный комплекс СПГ. С «Новатэком» велись расчеты, которые показали, что магистральный газ дешевле для Заполярья, чем сжиженный.
- Мы точно все делаем, чтобы проект состоялся. Сегодня это проект не на бумаге, не идея, дано жесткое поручение президента, и работа ведется. Почему газ интереснее, чем электроэнергия? Того резерва мощности, что есть в регионе, не хватит даже на отопление жилья, а когда мы говорим про газ, то это в значительной степени развитие промышленности. Электричеством газ в промышленности не заменишь, - добавил губернатор.
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