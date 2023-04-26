Впервые в Мурманской области пройдут всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Северное сияние»

Соревнования пройдут с 20 по 29 мая. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о проведении в регионе первых всероссийских соревнований по пауэрлифтингу «Северное сияние».

- В Мурманске и Мурманской области только что прошли финал Полярной Олимпиады и другие всероссийские и межрегиональные соревнования. А уже в мае мурманчан ждут не менее масштабные мероприятия, и одно из них - всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Северное сияние», - сообщил Андрей Чибис.

Соревнования пройдут с 20 по 29 мая. Участников ждут четыре дисциплины - троеборье, троеборье классическое, жим и жим классический.

В целом в Мурманской области в мае пройдут 15 областных чемпионатов и соревнований по 10 разным видам спорта, среди которых дзюдо, легкая атлетика, шахматы, пауэрлифтинг, пейнтбол и скалолазание.

Мурманчан и гостей города глава региона призвал стать зрителями или участниками всех этих спортивных мероприятий и получить от них яркие эмоции.

Более подробно о будущих майских чемпионатах и первенствах на оперативном совещании рассказала и. о. министра спорта Наталья Марковина.

- 3 мая стартует мурманская серия игр по хоккею регионального первенства среди юношей в возрасте до 13-ти и до 15 лет. Далее следуют традиционные областные соревнования по дзюдо «9 рота», в которых примут участие около 150 спортсменов, и региональный чемпионат по шахматам по двум дисциплинам - «блиц» и «быстрые шахматы», – сообщила Наталья Марковина.

С 12 по 14 мая в Апатитах в физкультурно-оздоровительном комплексе «Вертикаль» пройдут чемпионат и первенство региона по скалолазанию. Почти 100 участников будут бороться в таких дисциплинах, как «лазание на трудность» и «лазание на скорость».

На два дня, 27 и 28 мая, Апатиты привлекут любителей пейнтбола ежегодными соревнованиями области по такому виду спорта. Завершающим событием череды спортивных соревнований станет «Кожаный мяч» - региональный этап всероссийских финальных соревнований юных футболистов, в нем примут участие порядка 10 команд.

Помимо этого в течение мая в Мурманской области пройдет серия игр в рамках чемпионата и первенства региона по футболу.

В отдельном разделе сайта министерства спорта мурманчане могут найти актуальную информацию обо всех региональных спортивных мероприятиях.

- Параллельно спортивным событиям в Мурманской области также продолжится реализация проекта «Бодрое воскресенье», в рамках которого в семи муниципалитетах - Мурманске, Кольском районе, Оленегорске, Мончегорске, Заполярном, Снежногорске и Североморске - для местных жителей будут проводиться занятия по популярным видам спорта, а также физической активности, - сообщила и. о. министра спорта.

Проект «Бодрое воскресенье» реализуется в регионе в рамках плана «На Севере – жить». Он дает северянам возможность посетить бесплатные занятия по йоге, функциональному многоборью, скандинавской ходьбе, стретчингу и лыжному спорту. Ознакомиться со списком мест проведения, узнать расписание и оставить заявку на занятия можно отправив сообщение в официальной группе проекта «ВКонтакте».

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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