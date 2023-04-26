В Мурманской области подвели итоги Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера»

Победителей наградили в торжественной обстановке. Фото: Международный конкурс детской рукописной книги / vk.com/mkdrk

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В. П. Махаевой прошло торжественное награждение победителей юбилейного XXVI Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера».

Участниками конкурса в 2023 году стали юные дарования - литераторы из дошкольных, школьных и иных учебных заведений Мурманска, Мурманской области и других российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Ельца, Петропавловска-Камчатского, Камень-на-Оби (Алтайский край), Твери, Краснодара, Великого Новгорода, Балашихи, а также п. Кез (Удмуртская Республика), Тюмени и населенных пунктов Тюменской области: Ишим, с. Буньково, с. Калинино, с. Арбатское, д. Шипунова, д. Кармацкая.

Победителей наградили в торжественной обстановке.

Дополнительную праздничность мероприятию придали номера детских творческих коллективов. Так, первым выступил ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки», далее вокальный ансамбль детской музыкальной школы № 5 исполнил песню «Вальс до весны». Красивые номера показали также шоу-группы «Поколение Альфа» и «Северяночки» Центра досуга и семейного творчества, школа гитары и укулеле Music Family.

Победители в конкурсных номинациях получили подарки и призы от партнеров мероприятия.

Гран-при «Малый триумф» XXVI Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера» удостоился Вячеслав Переславцев, учащийся Мурманского международного лицея, за книгу «Сказ о солнце» в номинации «Мой сильный маленький народ».

Специалист министерства культуры Мурманской области Наталья Зайцева тепло поздравила победителя и вручила ему главный приз. Перед этим она поприветствовала всех участников, отметила важность проведения подобного конкурса.

А Илья Виноградов, председатель Мурманского отделения Союза писателей России, пригласил юных литераторов продолжить свой путь и для этого принять участие в других конкурсах Мурманской области.

Организаторы XXVI Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера» напутствовали всех участников добрыми словами.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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