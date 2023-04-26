Встреча ради памяти. Глава Мурманска обсудил с ветеранами органов внутренних дел сохранение истории о подвигах

Представители ветеранского движения обсудили с руководством города планы по сохранению боевой истории Заполярья. Фото: Администрация города Мурманска

12 августа 2010 года в России приказом министра внутренних дел РФ был утвержден праздник - День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. К нему была приурочена встреча главы Мурманска Игоря Мораря с представителями мурманского ветеранского движения. Участники обсудили инициативы и предложения тех, кто связал свою жизнь со служением Родине.

- У истоков ветеранского движения в органах внутренних дел и в подразделениях внутренних войск стояли ветераны, участвовавшие в Великой Отечественной войне. Большинство инициатив представителей организации связано с увековечиванием памяти этих героев – создание мемориалов, установка памятных досок, присвоение имен объектам городской инфраструктуры. Деятельность движения также нацелена на создание книг и альманахов, посвященных работе органов внутренних дел Мурманска и истории нашего города. Участники встречи вручили мне два прекрасных издания - «Историю мурманского сыска в лицах» Юлии Гарам и «Прогулки по Мурманску» краеведа Якова Комшилова. В планах у ветеранов еще несколько интереснейших сборников. Наши ветераны проводят огромную работу по сохранению истории города-героя Мурманска. От лица всех мурманчан огромное вам спасибо и низкий поклон, - отметил Игорь Морарь.

Так, одна из инициатив ветеранского движения – установка в Мурманске бюста Николая Кононова. В довоенные годы Герой Советского Союза работал в Мурманске на рыбокомбинате, затем народным судьей. На полях Великой Отечественной войны совершил подвиг.

Игорю Морарю подарили книги «История мурманского сыска в лицах» и «Прогулки по Мурманску». Фото: Администрация города Мурманска

Как сообщает сайт «Герои страны», летом 1944 года 71-я гвардейская стрелковая дивизия, в которой служил гвардии младший лейтенант Николай Кононов, в составе войск 1-го Прибалтийского фронта прорвала оборону противника на так называемом Белорусском выступе. В этих боях совершил свой подвиг офицер Кононов.

22-23 июня в боях на подступах к Витебску Кононов грамотно организовал боевую работу взвода. Пулеметчики под его командованием оказали эффективную огневую поддержку наступающим подразделениям. В районе деревни Орехи и станции Шумилино Витебской области он лично подавил 3 огневые точки противника и уничтожил до 20 гитлеровцев, 24 июня во главе взвода одним из первых в полку преодолел реку Западная Двина и тут же завязал бой с гитлеровцами. Командир удачно расположил пулеметные расчеты, умело организовал оборону захваченного плацдарма. Он лично из станкового пулемета отбил ожесточенную контратаку противника. В этом кровопролитном бою офицер действовал мужественно, энергично, своей отвагой вдохновляя бойцов. Герой погиб в этом бою. Первоначально он был похоронен на месте боя, после перезахоронен в братской могиле в деревне Загромадино Шумилинского района.

Ветеран МВД полковник милиции в отставке Виктор Базоев рассказал, что вопрос решался пять лет, так как к этому важному делу хотели подойти со всей ответственностью. 12 марта 2020 года представители ветеранского движения направили в комитет градостроительства и территориального развития Мурманска предложение о создании бюста, комитет дал положительное заключение. После обращения внучки Николая Кононова Татьяны Александровны Фаюк в администрацию президента минкульт региона согласовал установку мемориала у здания МВД на проспекте Ленина, рядом с Вечным огнем.

Глава Мурманска отметил работу ветеранов органов внутренних дел и вклад в патриотическое воспитание молодежи. Фото: Администрация города Мурманска

Как отметил ветеран органов внутренних дел полковник Алик Гаджиев, есть также идея создать в Мурманске аллею памяти героев, чей подвиг еще не увековечен в мемориалах, например, северян, которые повторили подвиг Александра Матросова.

- Также у нас нет мемориала, посвященного женщинам, прошедшим войну, которые воевали на фронте, трудились в тылу, - говорит Алик Гаджиев.

Ветераны органов внутренних дел отметили плодотворное сотрудничество с городом и Советом депутатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru