Реши сам. Жители Заполярья выбирают объекты для приоритетного благоустройства

Многие мурманчане отмечают необходимость реконструкции площади Пять Углов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Новая скейт-площадка, обустроенные детские и спортивные площадки, зоны отдыха - каждый северянин может сам выбрать, как улучшить свой родной город или поселок. Для этого надо всего лишь сделать несколько кликов «мышкой».

15 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства. Проекты-победители получат приоритет на благоустройство в следующем году, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.

Жители Мурманской области могут проголосовать за 61 объект в 17 муниципальных образованиях - Мурманске, Коле, Мурмашах, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах, Кировске, Полярных Зорях, Кандалакше, Алакуртти, Ревде, Ковдорском и Печенгском округах, ЗАТО Александровск, Североморске, Видяево и Заозерске. В голосовании в нашей области уже приняло участие более 35 тысяч человек.

- Проекты, которые уже были реализованы в нашем регионе, - это «Полянка полярника» в Долине Уюта в Мурманске, набережная в Коле, морская набережная в Кандалакше, Кольский парк. У каждого муниципалитета есть возможность получить такой же современный и многофункциональный проект на своей территории при условии, что за такую инициативу проголосуют жители населенного пункта. Я призываю не откладывать и проголосовать, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Какие же проекты выставлены на голосование? Так, в Алакуртти на улице Заречной может появиться современная спортивная площадка, в Полярном разработали дизайн-проект для благоустройства площади Победы. В Заозерске на выбор представлены три детские площадки, которые можно сделать современнее и интереснее для юных северян. В Североморске преображения ждут городской парк и сквер «Народный», в Видяево – две территории у жилых домов.

Один из самых примечательных объектов для голосования в Мурманске – площадь Пять Углов. Точнее, ее центральная часть, где обычно проходят все городские праздники. Стоит отметить, что сейчас северяне выбирают не концепцию ее преображения, а голосуют за сам его факт.

Как показывает изучение мнения мурманчан, большинство считает, что Пяти Углам необходима реконструкция, потому что сейчас внешний облик площади не отвечает современным стандартам. Так, северянам не нравится, что под ногами – щебенка и битый кирпич, не решена проблема с парковками и машинами, площадь неудобна для маломобильных граждан, нет выделенной сцены для праздников и современных украшений. В рамках Всероссийского онлайн-голосования проект поддержало уже почти три тысячи человек.

Сделать выбор по объектам благоустройста очень просто - надо сделать всего пару кликов. Зато какой будет результат! Фото: Мария ЛЕНЦ

Также мурманчане могут проголосовать за обустройство территории у роддома № 3, сквера у администрации Первомайского округа, площадок у дома № 56, корпус 1 на улице Зеленой, в районе дома № 10 на улице Инженерной, в районе дома № 10 на улице Капитана Маклакова, в районе дома № 9, корпус 4 на улице Сивко, дома № 6 на улице Генерала Щербакова, домика «моржей» у Семеновского озера.

- Мы видим значительный интерес к участию со стороны жителей в благоустройстве своих городов и поселков. Именно вовлечение северян в этот процесс является основой нашей работы, взаимодействия с гражданами, чтобы именно от них получать обратную связь. Хочу напомнить, что из-за непогоды в Мурманской области был перенесен Всероссийский субботник, новая дата проведения - 29 апреля. Уверена, что наши жители откликнутся на призыв навести порядок и уже в эту субботу подключатся к акции чистоты, - отметила заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Ежегодно во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства участвует порядка 10 миллионов россиян. Голос каждого важен. Не стоит думать, что если живешь в небольшом населенном пункте, то изменить что-то сложно. Заполярье своим примером показывает, что маленькие шаги ведут к большим делам. Так, в 2021 году именно наш регион вошел в число самых активных по голосованию.

- Если посмотреть не на абсолютное количество проголосовавших, а в расчете на 1000 человек населения, то я бы выделил несколько регионов, которые особенно отличились. Это Липецкая, Мурманская области, Краснодарский край и Республика Калмыкия – здесь свое мнение выразил почти каждый пятый, - отметил тогда генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский.

НА ЗАМЕТКУ

Помочь с голосованием могут и волонтеры, для которых разработали специальное приложение. Они будут работать во всех вышеуказанных муниципалитетах в социально значимых и общественных местах.

К команде можно присоединиться до 31 мая по ссылке.

КОНКРЕТНО

Принять участие в голосовании по благоустройству могут жители, достигшие возраста 14 лет, которые зарегистрированы на территории вышеуказанных муниципалитетов. Сделать свой выбор можно на платформе 51.gorodsreda.ru через подтвержденную запись в «Госуслугах».

Голосование продлится до 31 мая.

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