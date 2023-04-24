В Мурманске выбрали «Мисс Мурманчаночку-2023»

Каждая из участниц показала себя яркой и творческой личностью и каждая стала победительницей в какой-либо номинации. Фото: Надежда Пархоменко

22 апреля в Доме культуры Ленинского округа Мурманска прошел городской конкурс детского творчества «Мисс Мурманчаночка».

Восемь юных северянок от 7 до 10 лет состязались за титул. Две недели длилась подготовка к финалу конкурса, в течение которой участницы придумывали костюмы, учили хореографию и песни для творческих номеров. На кулинарном этапе девочки презентовали приготовленные ими дома торты, пироги и даже фруктовую пиццу, а рецептами поделились со зрителями и членами жюри.

Каждая из участниц показала себя яркой и творческой личностью и каждая стала победительницей в какой-либо номинации. Так, Екатерина Ясюкевич стала «Мисс Индивидуальность», Людмила Козырь - «Мисс Фантазерка», Дарья Чиркова – «Мисс Обаяние», Юлиана Хантусенко – «Мисс Грация», Елена Маркова – «Мисс Очарование», Ирина Агафонова – «Мисс Вдохновение», Виктория Поляница – «Мисс Элегантность».

Абсолютным победителем и «Мисс Мурманчаночкой-2023» стала Милана Тетерник.

Организаторы благодарят компанию «Мир упаковки» и тайм-кафе «Енотополис» за поддержку мероприятия и предоставленные подарки для участниц конкурса.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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