Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища победил в региональном этапе фестиваля «Без срока давности»

Мурманчан приглашают посетить открытую экспозицию, где сами нахимовцы, в качестве экскурсоводов, расскажут о героических моментах обороны Кольского Заполярья. Фото: Правительство Мурманской области

Проект филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, представленный в направлении «Экспозиции образовательно-просветительских мероприятий проекта «Без срока давности» региона, города/населенного пункта» стал победителем регионального этапа всероссийского фестиваля «Без срока давности».

Нахимовцы презентовали экспозицию, посвященную 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Для того чтобы показать события того времени, учащиеся и их преподаватели создали макет реконструкции Петсамо-Киркенесской операции и высадки десанта. Особенностью проекта является то, что в него вошли ордена и медали реальных участников Великой Отечественной войны, хранящиеся в коллекциях педагогов Мурманского филиала Нахимовского училища.

Особенными экспонатами также стали личные вещи краснофлотца Василия Темякова, найденные в ходе поисковых работ на одной из высот Кольского полуострова, а также Стена памяти, созданная общими силами учителей, детей и их семей. Каждый рассказал о своих родственниках - героях, участниках тех знаменательных событий.

Мурманчан приглашают посетить открытую экспозицию, где сами нахимовцы, в качестве экскурсоводов, расскажут о героических моментах обороны Кольского Заполярья.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru