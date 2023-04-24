Талантливые дети Кольского Заполярья участвуют в молодежных Дельфийских играх России

2500 молодых талантов от 10 до 25 лет будут соревноваться в 34 номинациях. Фото: Министерство культуры Мурманской области

В Саратовской области стартовали XXII молодежные Дельфийские игры.

2500 молодых талантов от 10 до 25 лет будут соревноваться в 34 номинациях.

Наш регион принимает участие в четырех номинациях - изобразительное искусство, эстрадное пение, современная хореография и кулинарное искусство.

Дельфийские игры - это Олимпийские игры, но в творческой сфере. Они призваны искать, поддерживать и воспитывать талантливую молодежь в художественной, научно-исследовательской и креативной областях. На данное время прошло уже более 100 всемирных, международных и национальных Дельфийских игр.

Все новости Дельфийских игр публикуются в официальных сообществах состязаний в социальных сетях.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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