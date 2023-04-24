В Мурманской области близится паводок

В село Варзуга ежегодно приезжают тысячи русских и иностранных туристов, чтобы насладиться местными красотами. Фото: Олег ФИЛОНОК

В село Варзуга ежегодно приезжают тысячи русских и иностранных туристов, чтобы насладиться местными красотами. Но есть опасность, о которой стоит знать заранее.

МЧС Мурманской области каждую весну обращает внимание на районы населенных пунктов Варзуга, Кильдинстрой, Шонгуй и Зверосовхоз, так как их неизменно подтапливает из-за ледохода и поднятия уровня воды.

В данный момент угрозы затопления нет, но сотрудники службы советуют всем жителям ознакомиться с основными рекомендациями по действиям в условиях подтопления.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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