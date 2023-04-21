Пакеты, мыло и провода. В Оленегорске на машину начальника пожарной части установили муляж бомбы

Утром 20 апреля в полицию Оленегорска поступил сигнал, что в одном из дворов на Ленинградском проспекте обнаружили подозрительный предмет. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Утром 20 апреля в полицию Оленегорска поступил сигнал, что в одном из дворов на Ленинградском проспекте обнаружили подозрительный предмет. Позже выяснилось, что на дверь машины начальника одной из местных пожарных частей прикрепили муляж бомбы - черный пакет с торчащими из него проводами.

Уже после выяснилось, что внутри - пустой баллон из-под аэрозоля и мыло. Но перед этим из близлежащих домов эвакуировали почти два десятка человек.

- При проверке установлено, что предмет не представляет опасности для жизни и здоровья людей, - сообщила «КП»-Мурманск» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы выяснить, кто мог так поступить с начальником пожарной части и за что. В том числе устанавливается, попал ли момент установки муляжа бомбы на камеры видеонаблюдения. Случившееся может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Напомним: в 2021 году житель Мурманска купил Dodge Caravan с гранатой под капотом. Бомбу обнаружили случайно при ремонте гидроусилителя руля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru