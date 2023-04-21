В Мурманске пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»

Гости фестиваля смогут принять участие в розыгрыше подарков, бесплатно отправить эксклюзивные памятные открытки. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

С 26-го по 28 мая на улице Воровского в Мурманске пройдет гастрономический фестиваль-путешествие «Вкус Арктики». Гостей ждет не только полюбившееся меню Арктической кухни, но и новинки сезона из продуктов местных производителей.

- Продвижение гастрономического бренда «Арктическая кухня» повышает известность и популярность территории, а региональные продукты, блюда местной кухни и кулинарные традиции коренных малочисленных народов становятся неотъемлемой частью туристического имиджа, – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Гости фестиваля смогут принять участие в розыгрыше подарков, бесплатно отправить эксклюзивные памятные открытки. Среди призов – путешествия по Мурманской области, ночи в лучших отелях региона, паспорта полярника и многое другое.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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