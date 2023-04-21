В Мурманске прошел тренинг «Родительские выходные»

Участники смогли получить ответы на большинство актуальных для себя вопросов. Фото: Боброва Лариса

В Мурманске на минувших выходных сотрудники частного учреждения социального обслуживания «Социальный центр-SOS Мурманск» провели тренинг «Родительские выходные» для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие шесть пар. Мероприятие прошло в рамках проекта «Точка опоры», получившего поддержку Фонда президентских грантов.

- Семья — это самое важное в жизни каждого ребенка. В случае с особенными детьми она приобретает еще большее значение. Поэтому сохранение полных семей и поддержка крепких внутрисемейных отношений, умение избегать конфликтных ситуация и решать их — главное направление социальной помощи, которую они могут получить и получают, - сообщили организаторы.

В комфортной обстановке у семей была возможность пусть и ненадолго, но отвлечься от ежедневных забот. Участники смогли получить ответы на большинство актуальных для себя вопросов.

В последний день семинара родители рассказали о своих впечатлениях, о том, что тренинг дал каждому из них, как полученная информация поможет сделать их семьи ее более любящими и заботливыми.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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