В Мурманске в рамках Года педагога и наставника провели тифлосессию

Фото: Министерство культуры Мурманской области

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих провела профессиональное мероприятие для специалистов дошкольных образовательных учреждений из шести городов региона - Апатитов, Мончегорска, Оленегорска, Колы, Североморска и Мурманска. Также в тифлосессии приняли участие преподаватели Мурманской коррекционной школы-интерната № 3.

59 специалистов из 11 образовательных организаций рассмотрели вопрос взаимодействия между наставниками и воспитанниками, способы формирования социальных навыков у детей с особыми потребностями. Программа тифлосессии была очень насыщенной и включала в себя больше 40 выступлений спикеров, презентации, выставки.

Изюминкой встречи стала тактильная экспозиция проекта «Небесные покровители», который реализовали при поддержке гранта президента Российской Федерации.

Частью мероприятия стало награждение победителей прошлогоднего регионального конкурса на лучшую тактильную книгу для детей дошкольного и младшего школьного возраста, организованного Мурманской специальной библиотекой в рамках Года культурного наследия народов России. В 2023 году эти работы юные мурманчане получили в качестве подарка к 85-летию Мурманской области.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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