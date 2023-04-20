В Полярном проходит выставка победителей конкурса Omelchenko Gallery

Экспозиция «Искусство на Север» открылась в городском историко-краеведческом музее города Полярного. Фото: Евгения МОРОЗОВА

Экспозиция «Искусство на Север» открылась в городском историко-краеведческом музее города Полярного.

Общероссийский художественный конкурс #Искусствонасевер провели в июле 2021 года совместно с апатитским Центром современного искусства «Сияние», создателем проекта «ARTпатруль» Юрием Омельченко, а также Андреем Малаховым.

Конкурс проходил в социальных сетях по двум главным темам - «Север» и «Аутентика моего города или региона». Его участники - свыше тысячи художников, 117 из которых стали победителями. Работы экспонировались в Москве, Апатитах, Мурманске. И в апреле выставка приехала в городской историко-краеведческий музей Полярного.

Жителей и гостей города приглашают посетить экспозицию в любой день до 28 мая и прочувствовать любовь к культуре Мурманской области, которую каждый автор вложил в свой труд.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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