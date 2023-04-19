Segezha Group и Северный (Арктический) федеральный университет развивают стратегическое сотрудничество

Сегежский целлюлозно-бумажного комбинат. Фото: Segezha Group

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») и Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ) подписали соглашение о долгосрочном партнерстве государственного образовательного учреждения и Сегежского целлюлозно-бумажного комбината. САФУ – единственный в стране отраслевой вуз, расположенный на территории Арктической зоны РФ, который готовит специалистов целлюлозно-бумажного производства.

Взаимодействие сторон запланировано по шести основным направлениям, в том числе по разработке и реализации образовательных программ, практической подготовке и профориентации студентов в их дальнейшем трудоустройстве.

Сегежский ЦБК и САФУ наметили также развивать научно-техническое и технологическое сотрудничество, создавать совместные лаборатории, учебные и квалификационные центры. Предполагается осуществление информационного обмена. Кроме того, обучающиеся будут получать «надпрофессиональные» знания в рамках регионального центра компетенций, созданного в САФУ при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Производственники планируют вовлекать студентов, аспирантов и молодых ученых в научную и инновационную деятельность, организовывать для них круглые столы и выставки.

«Мы нацелены на профессиональную подготовку кадров для комбината по программам высшего и среднего образования, также будем обучать работающих на СЦБК специалистов, которые обладают практическим опытом, но не имеют высшего технологического образования. Будем привлекать университет и сами участвовать в чтении лекций, проведении семинаров, направлять представителей в экзаменационные и аттестационные комиссии. Готовы проводить производственные и преддипломные практики, курировать дипломные работы. Будем вести отбор и содействовать в трудоустройстве выпускников на Сегежский ЦБК», - говорит директор по управлению персоналом АО «Сегежский ЦБК» Игорь Кичко.

Фото: Segezha Group

В 2022 году семеро сотрудников комбината прошли обучение в магистратуре САФУ по направлениям: «Автоматизация технологических процессов и производств» и «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» по специальности «Химическая технология целлюлозно-бумажного производства». Целлюлозно-бумажный комбинат повышенное внимание уделяет сегодня программам подготовки и переподготовки специалистов в связи с масштабной модернизацией производства. Ежегодно 35% работников СЦБК повышают квалификацию по различным образовательным программам.

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Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги, а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства – в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com