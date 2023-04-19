Очки-щиток и стразы

Салон оптики « Новое зрение», г. Петрозаводск. Фото: novoezrenie.com/photo/

Нельзя сказать, что в наступившем сезоне есть четкая категоричность и какие-то конкретные оправы попали в список антитоповых. Модели, которые были актуальны несколько сезонов назад, по-прежнему с нами. Если вы предпочитаете классику, переживать не о чем, эти модели очков на покой не собираются. Тем, кому стало скучно и хочется немного огня, – для вас в новом сезоне сюрприз, и не один.

В список лидеров упрямо выбиваются очки в спортивном стиле: форма напоминает ту, что мы видим на велосипедистах и профессиональных спортсменах. Стекла могут быть зеркальные, цветные, классические черные или серебристые. Такая форма очков идеально дополнит образы в стиле спорт-шик.

Очки-щиток, или маска, — да, буквально маска сварщика, но в миниатюре. Предположительно на трендовость модели повлияла пандемия, с нижней части лица маски переместились на верхнюю. Форма уже пользуется популярностью у самых ярых модниц. Приживется ли надолго? Не будем гадать, самые горячие тренды затухают быстрее остальных.

Салон оптики Юнона оптика, г. Петрозаводск. Фото: Наталья Шарай

Мода на оверсайз чувствует себя комфортно не первый год. Гипертрофированный объем, массивные оправы, большие линзы в разных формах и оттенках продолжают помогать девушкам и женщинам скрывать пол-лица не только потому, что им хочется спрятаться от назойливых взглядов, а просто потому, что это стильно.

Для любителей выделяться – цветные оправы в мармеладно-ярких и нежно-зефирных оттенках. Самый пик – оправы в неоновых оттенках: лимон, лайм, оранжевый или розовый. Стекла очков могут быть как на контрасте – черные, так и в тон цвету пластика. Цветные очки хорошо смотрятся с монохромными образами.

Здравствуй, Пэрис, или стразы возвращаются. Мы носили такие в 2000-х, вдохновившись образами Риз Уизерспун из фильма «Блондинка в законе». Если у вас сохранились такие (и даже все стразины на месте), смело достаем, если нет – покупаем опять и блистаем.

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