В Петрозаводске прошел фестиваль «Мой Рахманинов»

Мариус Стравинский, дирижер. Фото: Леонид Николаев

В 2023 году в России и за ее пределами отмечается 150-летие со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова – знаменитого русского композитора, пианиста и дирижера.

В Карелии успешно и с особым размахом прошел уникальный фестиваль «Мой Рахманинов». Карельская государственная филармония, Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова, Музыкальный театр Республики Карелия, Музей изобразительных искусств объединили свои возможности и творческую энергию в едином порыве

выразить любовь к музыке Сергея Рахманинова. В рамках фестиваля знаменитые музыканты поделились своим пониманием музыки композитора, исполнив сочинения легендарного автора. В рамках события были представлены великие произведения и музыка его именитых наставников в исполнении лучших музыкантов нашей республики и приглашенных звезд академической сцены.

Музыкальные творения выдающегося композитора прозвучали под руководством дирижеров: Алексея Кубышкина, Алексея Ньяга,

Мариуса Стравинского, Анатолия Рыбалко. Три знаменитых Концерта, знаменитая Рапсодия на тему Паганини, поэма для хора, трех солистов и оркестра «Колокола», романсы, арии из опер и фортепианные миниатюры С. Рахманинова создают мир непревзойденного мастера ХХ века, композитора и талантливейшего пианиста. Музыканты-исполнители признают, что «сложная» и, на первый взгляд, «недоступная» музыка Рахманинова – невероятно естественна: она способна тонко и глубоко отразить переживания и чувства, понятные каждому из нас. Уровень исполнения произведений автора, степень погружения в материал считаются показателем мастерства для каждого музыканта, который исполняет сочинение Рахманинова.

Филипп Копачевский, пианист. Фото: Леонид Николаев

1 апреля в фойе 2-го этажа Карельской филармонии в рамках фестиваля открылась мультимедийная экспозиция «Сергей Рахманинов: Я – русский композитор». Своеобразный мини-музей создан Российским национальным музеем музыки. Благодаря ценным материалам архива композитора, представленным на выставке, у посетителей появилась прекрасная возможность познакомиться с экспонатами, ценными документами, фотографиями и мультимедийным контентом, связанными с жизнью и творчеством Сергея Рахманинова.

– Музыка Сергея Рахманинова – моя любимая. Она очень естественна и проникает в сердце напрямую. И здесь не нужно обладать глубокими сверх знаниями: совершенно любой человек, далекий от музыки этого композитора, на мой взгляд, способен найти в ней то, что ему близко по восприятию, – поделился на пресс-конференции с журналистами дирижер, заслуженный артист Республики Карелия Анатолий Рыбалко.

– Музыка Рахманинова – совершенно особенная, потому что композитор был также и выдающимся пианистом. И, в первую очередь, его произведения созданы с прекрасным знанием инструмента, с его возможностями. И для любого пианиста исполнение произведений Рахманинова – огромное удовольствие, признается пианист Александр Ключко, исполнивший на сцене Карельской филармонии Концерт №4 для фортепиано с оркестром.

Бесспорно, что в произведениях Сергея Рахманинова содержится своеобразный культурный код – она наполнена особенным пониманием «русскости». Если Достоевский говорил о том, что « …широка русская душа – сузить бы», то для Рахманинова она непостижима, бесконечна и наполнена любовью к жизни. «Я русский композитор, моя Родина определила мой темперамент и мировоззрение. Моя музыка – детище моего темперамента, поэтому она – русская», – говорил о себе Сергей Рахманинов.

Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».