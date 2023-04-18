Возвращение спустя 30 лет. В Кировске прошли международные соревнования по горнолыжному спорту

Мурманская область в 2023 году стала одним из главных регионов в спортивном мире. Фото: пресс-служба «ФосАгро»

Мурманская область в 2023 году стала одним из главных регионов в спортивном мире. Так, в середине апреля Кировск при поддержке «ФосАгро» принял финал Кубка России по лыжным гонкам, победителями которого стали Александр Большунов и Наталья Непряева. А с 12-го по 16 апреля в городе горняков снова проходили соревнования, но уже для горнолыжников. Склоны Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу стали площадкой для международной «битвы». Впервые после 30-летнего перерыва!

Открыл ее входящий в единый календарный план Минспорта РФ Кубок «Большого Вудъявра» по слалому и слалому-гиганту. Эти состязания объединили 100 участников из России, Ирана, Казахстана, Беларуси и Черногории.

В слаломе-гиганте победили россияне - Виталина Гирина из Московской области и Александр Андриенко из Калужской области. В слаломе среди женщин кубок уедет в Республику Беларусь, так как лучшей стала участница четырех Олимпийских игр Мария Шканова, а вот у мужчин победу вырвал северянин – уроженец Мончегорска Павел Трихичев, который в Кировске представлял Санкт-Петербург.

Сейчас профессиональный сезон в Кировске закончился, а вот любительский вовсю продолжается. Фото: пресс-служба «ФосАгро»

Серия соревнований горнолыжников, прошедшая в Кировске, завершилась стартами всероссийского уровня – Чемпионатом и Кубком России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом». Победителями стали москвичка Анастасия Горностаева и Семен Ефимов, представляющий Московскую область и Алтайский край. Победители и призеры Кубка «Большого Вудъявра» помимо главного приза получили памятные медали и денежные призы от компании «ФосАгро» — генерального спонсора соревнований.

Принимать соревнования международного уровня – задача ответственная, но Кировск это не пугает: местные трассы, как для беговых лыж, так и для горных, полностью соответствуют всем требованиям, что отмечают и организаторы соревнования, и участники. При поддержке «ФосАгро», инвестирующей как в городскую социальную инфраструктуру, так и в сферы туризма и спорта, различные объекты каждый год дооснащаются и дорабатываются.

- Развитие хибинского горно-туристического кластера и горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» - одни из приоритетных социальных инвестпроектов «ФосАгро». Они не только удачно развивают рекреационный потенциал Кольского Заполярья, но и служат средством диверсификации экономики Кировска и Апатитов, - отметил директор департамента Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Герман Симаков. - Общая сумма инвестиций компании в эти проекты уже превысила 6 миллиардов рублей. Эти средства направляются на совершенствование инфраструктуры не только «Большого Вудъявра», но и аэропорта «Хибины», санаторно-оздоровительного центра «Тирвас», гостиницы «Северная» и других объектов индустрии гостеприимства. В результате этих вложений туристический поток в Хибинах за последние 5 лет увеличился в 4 раза и составил 270 тысяч человек за сезон-2021/2022.

Принимать соревнования международного уровня – задача ответственная, но Кировск это не пугает: местные трассы, как для беговых лыж, так и для горных, полностью соответствуют всем требованиям. Фото: пресс-служба «ФосАгро»

Многие именитые спортсмены приезжают в Кировск не только выступать, но и отдыхать. Так, олимпийский чемпион Александр Большунов в 2022 году выиграл «Хибинскую весну» и с удовольствием покатался на склонах в Хибинах, отметив, что это для него не только отдых, но и тренировка. А в 2023 году перед соревнованиями в рамках Чемпионата России спортсмен приехал в Кировск с семьей, чтобы провести время среди красивейших пейзажей.

Впрочем, Кировск не только принимает именитых гостей, но и является спортивной кузницей. Местная школа олимпийского резерва считается одной из лучших в стране.

- На протяжении многих лет Кировская СШОР вносит неоценимый вклад в развитие отечественного горнолыжного спорта, сохраняя и преумножая спортивные традиции Кольского Заполярья. Реализация масштабных федеральных программ, мероприятий плана «На Севере – жить», а также партнерство с компанией «ФосАгро» позволяют уверенно решать задачу по воспитанию нового поколения чемпионов, которые будут представлять регион на всероссийских соревнованиях и, конечно, бороться за «золото» финальных этапов Кубка России на родном склоне, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Сейчас профессиональный сезон в Кировске закончился, а вот любительский вовсю продолжается. По предварительным прогнозам, горнолыжные склоны могут быть открыты до начала лета. И это при том, что Хибины первыми в России открыли сезон в 2022 году. Заполярье создано для зимних видов спорта и удерживает титул рекордсмена по продолжительности сезона.

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