«Тонкий лед» героев спектаклей Александринского театра С 12 по15 апреля в Петрозаводске состоялись «Большие гастроли»

Спектакль « Женитьба», Музыкальный театр РК. Фото: Владимир Постнов

В Национальном прошел показ спектакля «Товарищ Кисляков» по мотивам произведения П. Романова, в Музыкальном зритель смог увидеть моноспектакль «Записки нервного капельдинера» на основе рассказов М. Зощенко, а также постановку «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя.

Также в рамках программы «Дни Александринского театра» ценители театрального искусства, студенты колледжа культуры и профессиональные актеры смогли посетить мастер-классы народных артистов России Игоря Волкова и Петра Семака и творческую встречу с артистом Владимиром Кошевым.

О театре

Легендарный Александринский театр, созданный в 1796 году, является старейшим национальным театром России. Сцена Александринки хранит память о знаменитых премьерах практически всех произведений русской драматургической классики.

В театре работали и творили великие режиссеры: Вс. Мейерхольд, Л. Вивьен, Г. Козинцев, Г. Товстоногов, Н. Акимов. Зрительный зал рукоплескал легендарным актерам: В. Каратыгину, А. Мартынову, Н. Симонову, Н. Черкасову, И. Горбачеву, Б. Фрейндлих, В. Комиссаржевской.

пресс- конференция в Музыкальном театре РК. Министр культуры РК Алексей Лесонен, директор Александринского театра Сергей Емельянов. Фото: Владимир Постнов

– Организовав «Большие гастроли» в Петрозаводске мы отдали своеобразный долг и уважение городу и Карелии, потому что сам факт создания Ассоциации Национальных театров России под эгидой Александринки – это очень важное событие и для театров, и для страны. Поэтому сегодня мы решили, что сделаем Петрозаводску подарок. В будущем мы планируем сотрудничать еще более тесно. Мы взаимно настроены на достижение новых горизонтов. Национальный театр Карелии – это уважаемый в стране театр, который представляет зрителю высокопрофессиональный коллектив и интересный репертуар. В каком формате будет выражаться сотрудничество, мы решим в ближайшем будущем. Этот союз совершенно точно послужит плюсом к творческому интересу и для театра, и для зрителя. Это могут быть творческий обмен, предложение работы со стороны режиссеров, к примеру. Эти идеи будут удачно играть на развитие театра в регионе и стране, – поделился на пресс-конференции с журналистами, директор Александринского театра Сергей Емельянов.

О спектаклях

Постановки театра представлены в разных жанрах. Некоторые спектакли, предлагая зрителю современный контекст произведения, часто работают над деконструкцией стиля. Но нужно отметить, что практически все пьесы по произведениям русской классики традиционны в работе с оригинальным текстом авторов.

К примеру, в спектакле "Женитьба" текст абсолютно идентичен с оригинальным и не требует импровизационного воплощения со стороны актеров. Возможно, эта характеристика делает текстовую канву спектакля самобытной и честной по отношению к автору и зрителю.

Если говорить о режиссерском прочтении пьес, то постановки театра отличаются авторским почерком и оригинальным восприятием материала. Режиссер Андрей Калинин открывает для театра забытую советскую прозу 1930-х годов. В спектакле «Товарищ Кисляков» представлено сценическое пространство черного зала, которое ассоциируется с неким музеем, где представлены полузабытые памятники истории, искусства, науки и литературы. Своеобразное, угнетающее пустотой и мрачным цветом времени пространство становится не только декорацией, но и одним из главных действующих лиц. Герои, примеряющие клише метущейся страдающей интеллигенции и коммунистов-победителей, порой напоминают блуждающих в темноте странников, жертв исторических коллизий. Они страдают, бесконечно пребывая в поиске общего пульса времени, пробуя роли жертвы и палача, успешного деятеля и страдающего неудачника. И, не находя, «совершают поступки»…

Спектакль « Женитьба», Музыкальный театр РК. Фото: Владимир Постнов

Любовная сюжетная линия переплетается с социально-исторической, создавая острый конфликт между индивидуальностью Человека и запросом общества. Кумач с лозунгом «Вычистим из наших рядов враждебные и чуждые элементы», возможно, выполняет роль той самой красной тряпки на сцене, создавая атмосферу дисгармонии между прошлым и настоящим, вызовом к пустоте человеческого существования в контексте понимания счастья для всех героев постановки.

Персонажи спектакля «Женитьба» проживают классическую историю пьесы на ледовом катке. Актеры на коньках скользят по сценическому пространству, то и дело балансируя между чувством и разумом, страхом и уверенностью в принятии собственных решений. В своем спектакле режиссер Валерий Фокин пытается раскрыть острый конфликт героя с миром и с самим собой. Подколесин, скользящий на коньках, в исполнении актера Владимира Кошевого, испытывает болезненный страх падения, возможности, что кто- то может протянуть ему руку и начать парное катание, но способен ли он кататься в паре? Вопрос риторический.

На мой взгляд, в постановках «Женитьба» и «Товарищ Кисляков» преобладают герои страдающие, созидателей, как таковых, здесь нет. «Тонкий лед», по которому они скользят, в какой-то степени становится трагикомической площадкой для торжества человеческой слабости и непонимания себя в этом мире. Думаю, что эта идея создает интерес и внимание современного человека к представленному драматургическому материалу.

Событие прошло при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры РК, Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «РОСКОНЦЕРТ».