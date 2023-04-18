В Архангельской области добыли необычный алмаз в форме сердца

Обычно бриллианты специально ограняют в форме сердца, делая 57-58 граней, хотя самая популярная форма – круглая. Фото: АО СЕВЕРАЛМАЗ / vk.com/severalmaz29

В Архангельской области на ГОКе месторождения имени М.В. Ломоносова обнаружили алмаз необычной формы: она напоминает сердце.

- Алмаз в виде сердечка был добыт 8 апреля, его вес 16,64 карата (это 3,28 грамма). Красота, созданная природой! – рассказали в пресс-службе алмазодобывающего предприятия АО «Севералмаз».

Камень в виде сердца в 2019 году нашли среди вечной мерзлоты в Якутии. Предположительно, в таких условиях он пролежал порядка 300 миллионов лет. Массу находки оценили в 65,7 карата (это 13,14 граммов).

Обычно бриллианты специально ограняют в форме сердца, делая 57-58 граней, хотя самая популярная форма – круглая.

В октябре 2022 года на ГОКе в Архангельской области нашли алмаз массой 51,23 карата, который получил название «30 лет АО "Севералмаз"». Летом 2018 года был обнаружен уникальный алмаз в форме мяча, который назвали в честь вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева. В мае 2022 года в регионе откопали алмаз в 92 карата (18,4 грамма), который по форме напоминает облако.

Напомним: в Мурманской области ученые надеются найти алмазы. Ставку делают на побережье Кольского полуострова.

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