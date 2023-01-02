Надо зарегистрировать и нельзя содержать на балконе. Как с 1 января жителям Мурманской области обращаться с собаками и кошками

Гулять с собаками могут только северяне старше 14 лет, и каждый должен убирать экскременты за мокроносыми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Мурманской области утвердило требования к содержанию и выгулу домашних животных. Не распространяются они только на служебных животных, которые используются предпринимателями и в сфере культуры. Рассказываем, что изменилось.

Так, владельцы должны обеспечить своим питомцам места для проживания, еду, воду, потребность в движении и должный уход. Если, например, в квартире или доме несколько собственников, то все они должны быть согласны, что с ними живет четвероногий друг. Нельзя, чтобы животные жили на балконах, лоджиях, в местах общего пользования жильцов домов, например, в коридорах, подвалах или на чердаках, а также в машинах.

Пожалуй, один из самых важных моментов - владельцы собак до 1 сентября 2023 года должны предоставить в Мурманскую областную станцию по борьбе с болезнями животных данные о своих питомцах и получить для них уникальный идентификационный номер. По требованию специалистов ветслужбы нужно предоставлять животное для осмотра, в том числе и при нападении его на человека. Если собака, кошка и т.д. погибли, то хоронить их в земле или просто выкидывать на помойку нельзя – только кремировать.

Гулять с собаками могут только северяне старше 14 лет, и каждый должен убирать экскременты за мокроносыми. С животными нельзя заходить на детские и спортивные площадки, стадионы, в магазины, кафе, театры и т.д., также запрещен самовыгул. Собаки потенциально опасных пород должны быть в намордниках и на поводке. Без поводка, намордника и на самовыгуле собака может быть только на огороженной территории частного дома.

На привязи, например, у магазина собаку можно оставить не более чем на 30 минут и только в наморднике. Также на ошейнике у питомцев хозяева должны оставлять свои телефоны на случай, если барбос убежит.

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