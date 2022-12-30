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Туризм30 декабря 2022 14:42

А если не у нас? Куда северяне могут полететь на новогодние праздники-2023

Куда летают прямые самолеты из Мурманска на новогодние праздники, цена билетов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Куда полететь на новогодние праздники жителям Мурманской области?

Куда полететь на новогодние праздники жителям Мурманской области?

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Куда полететь на новогодние праздники жителям Мурманской области? В это время чудес и волшебства из аэропорта «Мурманск» для удобства путешественников будут курсировать новые и дополнительные рейсы в разные города России.

Так, несколько раз в день самолеты отправляются в Москву, в аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово». Время в пути составляет около 2,5 часа. Стоимость билетов в новогодние дни варьируется от 6 до 11 тысяч рублей, а самые дешевые можно купить 31 декабря и 1 января.

В Санкт-Петербург прямые самолеты летают пять-шесть раз в день. Время в пути займет около 2 часов. Купить билет можно как за 5 тысяч рублей, так и за 11 тысяч. Чем ближе к 31 декабря, тем дороже.

До конца декабря планируются рейсы в Казань и Тюмень. В оба города самолеты летают по понедельникам, вторникам, субботам и воскресеньям. В воздухе придется провести 3 часа до столицы Татарстана, до Тюмени - столько же. Билеты обойдутся в 10-11 тысяч рублей. В обоих самолетах багаж включен в стоимость.

Несколько раз в день самолеты отправляются в Москву, в аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово».

Несколько раз в день самолеты отправляются в Москву, в аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово».

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Также продолжаются перелеты в Нижний Новгород по средам и воскресеньям. Время в пути – 2,5 часа. Поездка будет стоить 6 - 8 тысяч рублей, багаж включен в стоимость.

В Пермь самолеты курсируют по средам и субботам. Время в полете – 2,5 часа. Стоимость билета – около 9 тысяч рублей, багаж включен в стоимость.

Также можно напрямую отправиться в Архангельск и Череповец - по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Путь в Архангельск займет всего 1 час, а билет стоит 9 тысяч рублей. До Череповца лететь 1,5 часа. Цена билета – 8-9 тысяч рублей. Багаж включен в стоимость.

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