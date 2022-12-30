Куда полететь на новогодние праздники жителям Мурманской области? Фото: Антон ЗАБИРОВ

Куда полететь на новогодние праздники жителям Мурманской области? В это время чудес и волшебства из аэропорта «Мурманск» для удобства путешественников будут курсировать новые и дополнительные рейсы в разные города России.

Так, несколько раз в день самолеты отправляются в Москву, в аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово». Время в пути составляет около 2,5 часа. Стоимость билетов в новогодние дни варьируется от 6 до 11 тысяч рублей, а самые дешевые можно купить 31 декабря и 1 января.

В Санкт-Петербург прямые самолеты летают пять-шесть раз в день. Время в пути займет около 2 часов. Купить билет можно как за 5 тысяч рублей, так и за 11 тысяч. Чем ближе к 31 декабря, тем дороже.

До конца декабря планируются рейсы в Казань и Тюмень. В оба города самолеты летают по понедельникам, вторникам, субботам и воскресеньям. В воздухе придется провести 3 часа до столицы Татарстана, до Тюмени - столько же. Билеты обойдутся в 10-11 тысяч рублей. В обоих самолетах багаж включен в стоимость.

Несколько раз в день самолеты отправляются в Москву, в аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Также продолжаются перелеты в Нижний Новгород по средам и воскресеньям. Время в пути – 2,5 часа. Поездка будет стоить 6 - 8 тысяч рублей, багаж включен в стоимость.

В Пермь самолеты курсируют по средам и субботам. Время в полете – 2,5 часа. Стоимость билета – около 9 тысяч рублей, багаж включен в стоимость.

Также можно напрямую отправиться в Архангельск и Череповец - по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Путь в Архангельск займет всего 1 час, а билет стоит 9 тысяч рублей. До Череповца лететь 1,5 часа. Цена билета – 8-9 тысяч рублей. Багаж включен в стоимость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске двое предприимчивых мужчин незаконно ставили алкоголикам капельницы. Также северяне продавали своим пациентам снотворное без рецепта (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru