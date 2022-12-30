Новый год – в Хибинах. На главный горнолыжный курорт Северо-Запада начал летать «Аэрофлот»

Первый рейс "Аэрофлота" из Москвы встретили в Апатитах. Фото: ПАО "ФосАгро"

Первый рейс «Аэрофлота» из Москвы в аэропорт «Хибины» состоялся в канун праздника, любимого всеми россиянами. Полеты продолжатся и в наступающем году – по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

- Мы прилетели с мужем на новогодние каникулы. Определялись с местом отдыха уже в самый последний момент – так сложилось, а тут так удачно у «Аэрофлота» открылось новое направление в наши любимые Хибины, да еще и стыковка удачная, - рассказывает Кристина Нечаева из Казани, одна из пассажиров первого регулярного рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Хибины. – Раньше мы прилетали сюда весной, а теперь впервые встретим Новый год в Кировске.

Пока пассажиры Airbus-320 направляются в здание аэровокзала, пилоты и команда воздушного судна уже готовятся к обратному вылету. В расписании он уже через час – в 15.20. Поэтому и на летном поле наблюдается оживление – машины увозят и привозят багаж, механики осматривают самолет, готовится к работе антиобледенительная установка. Видно, что наземный персонал аэропорта четко знает свое дело.

- Авиакомпания «Аэрофлот» предъявляет самые серьезные требования к безопасности и качеству наземного обслуживания своих воздушных судов. То, что крупнейший российский авиаперевозчик пришел к нам, означает признание результатов нашей работы по совершенствованию инфраструктуры аэропорта. Тем не менее для нас это не повод останавливаться на достигнутом. Поэтому мы продолжим все проекты, направленные на развитие, - говорит генеральный директор аэропорта «Хибины» Светлана Скопина.

Работа приносит результат

С 2013 года благодаря участию инвестора - компании «ФосАгро» - в аэропорту «Хибины» уже многое изменилось. Здесь появились современные курсоглиссадная радионавигационная система захода на посадку, система огней высокой интенсивности и новая техника наземного обслуживания. На очереди – реконструкция взлетно-посадочной полосы и продолжение работ по обновлению здания и помещений аэровокзала.

- «Аэрофлот» - это знак качества. Это говорит о том, что аэропорт «Хибины» развивается и те инвестиции, которые вкладывает компания «ФосАгро» в его развитие, поддержание его на современном уровне, в том числе и в части безопасности, приносят результат. Развитие горнолыжного курорта в Хибинах дает хороший импульс для модернизации соответствующей инфраструктуры, - считает заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Сегодня аэропорт «Хибины» обслуживает более 1,5 тысячи рейсов в год, а пассажиропоток, проходящий через аэрогавань, за последние 6 лет вырос в 10 раз. По прогнозам специалистов аэропорта, за 2022 год он составит 190 тысяч человек. Большинство из них туристы и гости горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» - ядра горно-туристического кластера «Хибины». В прошлом сезоне его посетило более 268 тысяч гостей.

- Мурманская область в последние годы становится туристической точкой притяжения. И если до недавнего времени мы видели явно выраженный сезонный характер турпотока по этому направлению, то сейчас Заполярье становится интересным нашему пассажиру в течение всего года. Именно поэтому мы приняли решение открыть прямые регулярные рейсы из Москвы в Кировск, - говорит директор департамента управления сетью и доходами «Аэрофлота» Иван Батанов. - Новый пункт в нашей маршрутной сети расширяет возможности для путешествий по России. Теперь самолетами «Аэрофлота» можно быстро и с высоким уровнем комфорта добраться до горнолыжного курорта с одним из самых длинных сезонов катания в нашей стране. А любители активного отдыха по достоинству оценят специальное предложение «Аэрофлота» по бесплатной перевозке спортивного снаряжения к месту отдыха и обратно.

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