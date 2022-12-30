ПОРА подписал соглашение о сотрудничестве с заповедником «Пасвик»

Проектный офис развития Арктики и заповедник связывает солидная история сотрудничества. Фото: Пресс-служба ПОРА

ФГБУ «Государственный заповедник «Пасвик» и Проектный офис развития Арктики расширят совместную эколого-просветительскую, эколого-туристическую и информационную деятельность. Организации подписали соглашение о сотрудничестве в конце декабря 2022 года.

Проектный офис развития Арктики и заповедник связывает солидная история сотрудничества. Эксперты ПОРА и заповедника вместе выступают на экопросветительских мероприятиях, таких, как, например, летний волонтерский кампус в Никеле на базе центра социальных проектов «Вторая школа». ПОРА организует регулярные субботники по уборке арктических территорий, в том числе в Заполярном и Никеле, где расположена штаб-квартира заповедника. Кроме того, в этих поселках проводятся регулярные акции по приему вторсырья от проекта «Пластик в дело», поддержанные Фондом президентских грантов: так, в октябре 2022 года базой для сбора пластиковых отходов в Никеле стал именно визит-центр заповедника «Пасвик».

- В то время как мы видим в Арктике нарастание глобальной конфронтации из-за ресурсов, «Пасвик» демонстрирует весьма важный в нынешних обстоятельствах пример продуктивного трансграничного взаимодействия, - уверен председатель правления ПОРА Николай Доронин.

Эксперт напомнил о том, что международная охраняемая территория «Трехсторонний парк «Пасвик-Инари» включает семь ООПТ в Финляндии, Норвегии и России.

Vеждународная охраняемая территория «Трехсторонний парк «Пасвик-Инари» включает семь ООПТ в Финляндии, Норвегии и России. Фото: Пресс-служба ПОРА

- В силу самого расположения природных объектов сторонам приходится находить приемлемые форматы для совместной работы по сохранению природы. А это не оспариваемая никем ценность,— полагает Доронин.

- «Пасвик» — это уникальный объект. Он одновременно является и самым охраняемым из российских резерватов, и одним из наиболее изученных в плане биоразнообразия,— говорит генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий.— Мы всецело разделяем стремление руководства заповедника к популяризации науки и установку на информационную открытость, ведь и ПОРА с момента своего создания уже пять лет работает в качестве площадки для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области будут снимать историческую драму «Челюскин. Первые» Федора Бондарчука. Многосерийный фильм расскажет об уникальной спасательной операции в Арктике (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru