В «Детской деревне-SOS Кандалакша» завершили проект «Непростая тема»

Проект «Непростая тема» показал свою эффективность. Фото: Радаев Виктор

Проблема сексуального насилия и жестокого обращения с детьми остается в современной России одной из наиболее острых и актуальных. Сегодня сексуальное насилие над ребенком признается многими исследователями и практиками как серьезное травмирование, которое приводит к нарушению функционирования высших психических функций, системы самооценки и мотивационно-смысловой сферы личности, нарушениям во взаимоотношениях с детьми и взрослыми.

Впервые проведенные в 2022 году серьезные исследования сексуализированного насилия над детьми выявили невероятно важную взаимосвязь между наличием опыта сексуализированного насилия и опытом полового воспитания. Оказалось, люди, у которых в детстве присутствовало половое воспитание, реже сталкивались с угрозой или фактом сексуализированного насилия.

Участники конференции, посвященной завершению проекта. Фото: Антон Баканин

В 2021 году Детская деревня столкнулась с рядом проблем – в наше учреждение и в сопровождаемые приемные семьи стали приходить дети с психотравмирующим ранним сексуальным опытом, нарушениями психосексуального развития и половой идентификации, нарушенной моделью семейных отношений. Среди подростков были выявлены случаи противоправного сексуализированного поведения. Викторова Е. Е., директор программы «Детская деревня-SOS, Мурманская область» стала инициатором проекта по формированию у детей и подростков социально приемлемого и безопасного полоролевого поведения.

Проект «Непростая тема» реализовывался с сентября 2021 года по декабрь 2022-го. За этот период более 15 детей с нарушениями психосексуального развития получили помощь высококвалифицированного психолога-сексолога, проведено психологами более 90 консультаций в Кандалакшском, Ковдорском районах и Мурманске, более 40 SOS-мам, приемных родителей, специалистов по детскому развитию смогли повысить свои профессиональные компетенции в области полового воспитания.

Благодаря проекту мы смогли привлечь к работе с детьми и взрослыми профессионалов высокого уровня – Людмилу Кофеникову, психолога-сексолога, Татьяну Евтехову, психолога в социальной сфере, Мельникова К. Ю., следователя СК РФ по Кандалакшскому району, и Анцупову К. С., врача-гинеколога Кандалакшской ЦРБ.

Семинар для молодых людей, проживающих в Доме молодежи — SOS Мурманск. Фото: Немкин Виталий

Проект «Непростая тема» показал свою эффективность:

- 90% участников смогли сформировать навыки социально приемлемого поведения;

- все дети, получившие помощь специалистов, улучшили эмоциональный фон;

- произошло снижение до нулевого уровня количества случаев сексуализированного поведения среди детей и подростков;

- 80% SOS-мам и приемных родителей профессионально могут общаться с детьми и подростками на тему полового воспитания.

По завершении проекта в Детской деревне продолжится работа по оказанию помощи детям, нуждающимся в психосексуальной коррекции, SOS-мамам и приемным родителям будет оказываться помощь на высоком профессиональном уровне.

Проект "Непростая тема" поддержан Фондом президентских грантов.

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