О чем говорят таксисты. Советы мурманским водителям от тех, кто всегда за рулем

Таксисты знают много секретов и поделились с нами. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Вы не против, если мы сейчас быстро заправимся? Не подрассчитал с бензином. Тут заправка по пути.

- У меня времени не так много, честно говоря…

- Не переживайте - быстро все сделаю, пара минут. Я через приложение все оформлю. Хотите, кофе вам закажу? За то, что вошли в положение. На заправке просто внутрь зайдем и заберем.

- Это где у нас в городе так работают?

От таксистов можно узнать много полезного. Мало того что они знают последние новости, так еще и подскажут разные лайфхаки. Ценная находка для тех же туристов, которые приезжают в Мурманск и слабо представляют себе особенности Крайнего Севера. Сергей, который везет меня на встречу, по пути рассказывает, как отговаривает туристов ехать в Териберку в метель на легковых машинах:

- Недавно высаживаю клиента в центре города у гостиницы, тут же к машине подходят мужчины: мол, приехали из Санкт-Петербурга, хотим в Териберку - на китов посмотреть и северное сияние. Я им говорю: «Мужики, метель обещали, дорогу сто процентов закроют. Не то что я на легковушке не проеду - внедорожники встанут. Не рискуйте». А они мне - вези да вези. Показал им видео - что бывает на дороге в Териберку зимой. Сразу передумали.

Разговор заходит о том, что во многих уголках Мурманской области, куда любят ездить туристы, развивается придорожный сервис. У той же Териберки, Ловозера, вблизи полуостровов Средний и Рыбачий, у Дальних Зеленцов есть АЗС.

Благодаря кассе самообслуживания оплата топлива и товаров стала быстрее. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Конечно, надо, чтобы были заправки. Сейчас без нескольких канистр топлива, прицепов и даже «крокодилов» на Рыбачий не поедешь. Без хорошего топлива на Севере беда. И не только где-то на бездорожье, но и в городе. С нашими морозами и погодой надо «железного коня» хорошо кормить. Я 28 лет за рулем - разные истории бывали, – продолжает Сергей.

С этими словами он заезжает на заправку у ТРЦ Plazma. Еще не так давно здесь была АЗС Circle K, но в 2022 году компания приняла решение закрыться в России, а после стало известно, что на смену придет другая сеть. Всего в регионе уже 13 ее заправок, последняя появилась на днях в Североморске. Как объясняет Сергей, с новой АЗС работать стало даже удобнее: топливо можно быстро оплатить через приложение в телефоне или же через кассу самообслуживания, чтобы не стоять в очереди, пока кто-то выбирает себе еще и хот-дог.

- Это же вообще очень современно и удобно! Вот продукты на дом заказываем, домофон через телефон открываем. А тут едешь и в дороге себе выбираешь, какой кофе будешь пить. Больше ни у кого такого не видел, – продолжает Сергей, с которым заходим внутрь заправки, и, действительно, за несколько секунд стакан горячего кофе у меня в руке.

- 21 век наступил, - отвечаю собеседнику.

- У нас еще вкусный горячий шоколад, даже белый есть. Попробуйте обязательно, – улыбается сотрудница заправки. – А нашей программой лояльности пользуетесь? Сейчас при покупке кофе можно сразу четыре бонуса за каждый литр получить.

Мой водитель открывает приложение и показывает кассиру карту лояльности.

Купить кофе на заправке теперь можно через приложение. Фото: архив редакции

- Слушайте, когда стало известно, что на месте Circle K сеть «Газпромнефть» открывается, многие заволновались, а в итоге даже обрадовались, – присоединяется к беседе Сергей. – Качество топлива отличное, G-Drive хвалят многие автолюбители и даже автоблогеры, бонусы быстро копятся - и это выгодно. Бывает иногда, что очередь к колонкам стоит. Но я знаю время, когда машин поменьше, в другое не езжу.

- Я знаю, что многие в шутку переживали, что с закрытием пропадут вкусные хот-доги…

- Вы знаете, это и не совсем шутка, - отмечает кассир. – Но мы сохранили врапбургеры, кнереры и другие. И спрос на них такой большой, что даже в Санкт-Петербурге хотят нашу практику перенять. Есть клиенты, которые приезжают к нам каждый день не ради заправки, а чтобы пообедать. И им очень важно, чтобы были все ингредиенты, добавки – те же бекон или сыр. По утрам многие едут именно за кофе. У нас есть постоянный клиент – гид, он даже туристов возит через нашу АЗС. Сейчас вот туристов не так много – не сезон, но зимой или летом целыми автобусами привозят! Китайцев всегда много. А еще к нам молодожены часто приезжают, мы с операторами даже шутили: если свадьба приехала – день будет удачный.

Замечаю, что у многих посетителей вокруг в руках телефон, через который все и делается: кто кофе покупает, кто фирменное масло или омывайку, кто на кассах за еду или топливо расплачивается. Краем уха слышу, как один из водителей со спутницей показывает на объявление об акции «Маршрут к миллиону» и говорит: «Житель Красноярска уже выиграл. Повезло ему, нам бы так».

А я думаю, что удача может улыбнуться любому, да и в целом она в мелочах: чашка горячего кофе – неожиданный подарок от доброго таксиста – чем не приятная мелочь в суматохе дня? Выхожу на улицу и вижу: у одной из колонок стоит машина с лодкой на прицепе, у другой – семья с двумя детьми и выглядывающей из окна собакой. Мысленно желаю им безопасных дорог и хороших путешествий.

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