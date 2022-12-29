Порядок - дело привычное

Фото: Автодороги-Питкяранта

Диспетчер все видит

Только на первый взгляд кажется, что содержание автомобильной дороги является простым делом. Пошел снег или там гололед образовался - выехали, почистили, песком с солью посыпали, и дальше жди природных катаклизмов. В действительности, чтобы обеспечить бесперебойный и безопасный проезд автотранспорта, необходимо решить множество задач. Дорога никогда не спит, никогда не спит и эксплуатационная служба.

- Круглосуточным контролем мы охватываем даже самые отдаленные участки дорог, - говорит Юлия Згонник, руководитель ЦУПа (центр управления производством) ООО «Автодороги-Питкяранта». - С помощью системы метеостанций и видеокамер, а также информации с участков и от граждан наши диспетчеры в Питкяранте, Пряже и Медвежьегорске отслеживают ситуацию в реальном времени и оперативно формируют задачи для работы на местах. Есть нормативы содержания дорог, и это значит, что мы должны сохранять прочность, устойчивость и надежность всего, что нам доверили.

Зимой объемы работ по содержанию значительно возрастают. Снегопады и оттепели, как правило, не вписываются в месячные графики работ.

- Нами отработана оптимальная схема содержания дорог в соответствии с требованиями, - подчеркивает Сергей Матвеев, генеральный директор ООО «Автодороги-Питкяранта». - Всегда заранее готовимся к зиме, учитываем даже вероятность экстремальных ситуаций.

Генеральный директор ООО «Автодороги-Питкяранта» Сергей Матвеев. Фото: Автодороги-Питкяранта

В этом году предприятие дополнительно приобрело комбинированную дорожную машину на базе SITRAK, два погрузчика, автогрейдер, а также «Чистодор» - прицепную подметально-уборочную машину. Теперь в компании их две. Обслуживаемые федеральные дороги проходят через города Сортавалу, Лахденпохью, Пудож, Медвежьегорск, и такое оборудование позволяет снимать проблему наличия песка и мусора на проезжей части. Впрочем, теперь стали появляться другие проблемы. Уже доводилось слышать от жителей домов у дороги: «Слишком часто убираете» или «Почему ночью работаете?». А как не убирать, если, к примеру, идет снег?!

Больше работы, больше задач

Федеральные дороги, которые содержит ООО «Автодороги-Питкяранта», сегодня в Карелии наиболее загружены автотранспортом. В уходящем году «лидером» стала «Сортавала», прежде всего благодаря привлекательности туристических маршрутов. Безусловно, такой интерес можно и нужно приветствовать. А вот для тех, кто содержит дороги, это дополнительная нагрузка и ответственность.

- Чаще стали убирать площадки отдыха, - рассказывает Сергей Матвеев. - Если раньше раз в неделю вывозили с них мусор, то этим летом забирали по 4-5 контейнеров каждые два дня. К сожалению, рост трафика стал приводить к увеличению количества ДТП. Вновь и вновь призываю выбирать безопасную скорость движения и быть внимательными на дорогах.

За качеством дорожного полотна здесь тщательно следят в любое время года. Много ремонтов в рамках содержания было сделано в летний период. Зимой тоже убирают возникшие дефекты - у ООО «Автодороги-Питкяранта» есть укладчик литого асфальта, кстати, единственный в Карелии. Такое покрытие можно укладывать при температуре до 10 градусов мороза и даже в снег.

Будет надежный проезд на Совхозном шоссе в Сортавале. Фото: Автодороги-Питкяранта

Имеющиеся производственные базы постоянно дооснащаются с учетом выполняемых задач. Своевременно прорабатывают детали и организацию такой работы заместитель директора Илья Галушин и главный механик Максим Лукашин. В компании рассчитывают увеличивать объемы ремонтно-строительных работ. Создан отдел геодезии, приобретено необходимое оборудование.

Работает подразделение по нанесению разметки, которое возглавляет опытный специалист Антон Куцовский. В этом году оно пополнилось новой разметочной машиной Winter. Используются материалы ведущих производителей. Результат: даже при частой работе зимой скребками по итогам прошлого года сохранность разметки превысила 85 процентов.

Знаем, как надо

- Объекты у нас по всей Карелии, - говорит Роман Мартыненко, инженер-геодезист. - Кому-то они покажутся небольшими, но для жителей тех населенных пунктов, где работаем, очень важные. В Сортавале строим инженерную инфраструктуру на Совхозном шоссе, в Калевале - для квартала Ликопяя. Это примеры комплексного подхода, позволяющего обеспечить перспективные районы жилищного строительства дорогами, сетями водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

В сентябре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» дорожные строители ООО «Автодороги-Питкяранта» взялись за ремонт 10-километрового участка автодороги Куркиеки - Элисенваара в Лахденпохском районе. За два месяца работа была выполнена: сформированы кюветы, заменены трубы и устроена система водоотведения, отсыпана новая дорожная одежда в виде щебеночно-песчаной смеси.

Устройство системы водоотведения. Фото: Автодороги-Питкяранта

Зона ответственности Романа Мартыненко - все проекты в части инженерно-геодезического сопровождения, взаимодействие с проектировщиками, заказчиками, строительным контролем. В компанию он пришел летом нынешнего года уже с опытом работы геодезистом в крупной дорожно-строительной организации. После его расчетов иногда приходится корректировать проектную документацию. Это, конечно, влияет на соблюдение графика работ, но ведь гораздо важнее построить качественно.

- Я в дорожной отрасли с 1992 года, - продолжает Михаил Виноградов, инженер планово-производственной службы. - Специфика работы в таких организациях общая, а вот подходы - разные. Здесь приобретается высокопроизводительная техника, каждый человек заинтересован в результатах своего труда. Многие стремятся освоить по 3-4 смежные специальности. Приятно работать, проще решать задачи.

- Фраза: «Кадры решают все» для нас не просто красивые слова, - подчеркивает Сергей Матвеев. - Каждый профессионал своего дела - это качество работы. С моей стороны - постоянный «живой контакт», вплоть до дорожных рабочих. Как минимум каждые две недели, находясь за рулем, доезжаю до всех участков. Это еще и личный опыт того, насколько безопасно и комфортно чувствуют себя водители и пассажиры на наших дорогах, ведь мы для этого и работаем.

Работа геодезистов в квартале Ликопяя в Калевале. Фото: Автодороги-Питкяранта

СПРАВКА

ООО «Автодороги-Питкяранта» отвечает за содержание 718 км федеральных дорог Карелии: Р-21 «Кола» - от границы с Ленинградской областью до 407 км (район д. Половина), А-121 «Сортавала» и А-119 Вологда - Медвежьегорск - автодорога Р-21 «Кола» в границах Карелии, подъезды к МАПП «Вяртсиля», Петрозаводску и аэропорту «Петрозаводск» и 677 км дорог регионального и межмуниципального значения в Питкярантском, Сортавальском и Лахденпохском районах. Все федеральные дороги зимой чистятся «до асфальта», а региональные содержатся в накате.

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