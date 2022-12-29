10 тысяч довольных пациентов. Офтальмологический центр Мурманской области подвел итоги уходящего 2022 года

Фото: Воеводина Юлианна

Подходит к концу 2022 год. Что это значит? Думаем, каждый ответит по-своему. Для бухгалтера – это конец отчетного периода, для студента – окончание семестра, для астронома – завершение очередного витка Земли вокруг Солнца, а для Офтальмологического центра Мурманской области (ОЦМО) – начало медицинской деятельности в системе здравоохранения нашего региона.

Как принято говорить, подводя итоги: «Год был насыщен событиями». Для ОЦМО это справедливо вдвойне, так как центр заработал в июле и за полгода прошел путь от открытия до выхода на запланированные объемы работы. Сейчас консультативно-диагностическая помощь оказывается 7 дней в неделю, а хирургическое лечение пациентов - 5. Пролечено более 10 000 пациентов, открыты новые для Мурманской области методики обследования и лечения, так, стали выполняться лазерная коррекция зрения и кросслинкинг коллагена роговицы. Ряд ранее представленных в Мурманской области направлений выведен на качественно новый уровень.

Фото: Воеводина Юлианна

На сегодняшний день хирургия катаракты в ОЦМО - это не просто замена мутного хрусталика на прозрачный, а возможность получить отличное зрение на любых дистанциях и полностью не зависеть от очков. Предметом особой профессиональной гордости является крайне востребованное направление – витреоретинальная хирургия. Благодаря сотрудничеству с одними из лучших хирургов Санкт-Петербурга центру удается вернуть зрение пациентам с тяжелой патологией сетчатки. Диагностика, лечение, операции - это не просто статистика, это современная аппаратура, слаженная профессиональная работа коллектива и, как результат, счастливые пациенты с прекрасным зрением.

Обычно в канун Нового года принято делиться планами на год наступающий. ОЦМО не нарушает традицию и готов к работе в системе Обязательного медицинского страхования, ждет выделения квот на 2023 год. Это позволит пациентам получать современную специализированную медицинскую помощь за счет средств бюджета.

ОЦМО поздравляет мурманчан и гостей города с наступающим праздником, желает здоровья и благодарит дружный коллектив за отличную работу, а пациентов - за оказанное доверие!

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