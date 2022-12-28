Чтобы успевать, надо строить

Отремонтированный участок автодороги А-215 вдоль западного побережья Онежского озера. Фото: ФКУ упрдор Кола

Основные задачи дальнейшего развития федеральных дорог Карелии и Мурманской области - увеличение их пропускной способности

Строительство обхода Мурманска с восточной стороны, 14 - 19 км. Фото: ФКУ упрдор Кола

Ход в ширину

- Интенсивность движения продолжает расти и на ряде участков «Колы», есть потребность в расширении дороги с двух до четырех полос, - говорит Дмитрий Джос, начальник ФКУ Упрдор «Кола». - У нас в разработке шесть проектов, примыкающих к Петрозаводску. Два из них проектируются в сторону Санкт-Петербурга и четыре - в сторону Кондопоги.

По предварительным данным, при поэтапном строительстве запуск четырех полос на участках произойдет через 5 - 8 лет. Дело в том, что включать проекты в программу работ и запрашивать их финансирование можно лишь после их готовности к реализации.

- В настоящее время проектируются участки капитального ремонта между Пряжей и Кондопогой с расширением до четырех полос почти 56 км дороги, - поясняет Сергей Марков, заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола». - Они разбиты так, что не включают в себя прохождение по населенным пунктам. К сожалению, там сложно решать земельные вопросы. Не попадают Пряжа, Янишполе и развязка в районе Кондопоги - для них будут разрабатываться отдельные проекты реконструкции. Завершение работ по трем из шести участков намечено на 2024 год. Параллельно разрабатывается документация по планировке, где уже будут новые границы полосы отвода с учетом расширения дороги.

Одновременно в целях повышения безопасности движения продолжаются работы по уширению проезжей части на отдельных участках. Так, недавно сданы в эксплуатацию переходно-скоростные полосы вблизи подъезда к Беломорску (799 км автодороги Р-21 «Кола»). Водители смогут заранее перестраиваться для поворота и плавно притормаживать, не создавая помех для едущих следом автомобилей. Также и выезд со второстепенной дороги на главную теперь значительно упрощен. Автомобили смогут набирать скорость на полосе разгона и плавно встраиваться в основной поток.

Обновленная часть трассы А-137 «Кола» Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой. Фото: ФКУ упрдор Кола

Маршруты обновлений

- По итогам года мы сохраняем объемы ремонтов и капитальных ремонтов, меняя их адресность. Только в Карелии обновлено около 150 км федеральных дорог, - продолжает Дмитрий Джос. - Один объект все-таки выделю. Речь об участке 0-25 км автодороги А-137 «Кола» Тикша – Ледмозеро – Костомукша - граница с Финляндской Республикой. Это был самый проблемный участок на всей 232-километровой дороге, переданной в федеральную собственность в 2019 году. Здесь фактически появилась новая трасса. Были заменены слабые грунты, обустроены земполотно, водоотводы и дорожная одежда, уложено два слоя асфальтобетона.

На этой же дороге практически завершен капитальный ремонт участка 92-106 км, начата работа на предыдущем участке (76-92 км). Согласно контракту, там работа будет завершена в будущем году.

Еще масштабные ремонты идут на автодороге А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин – Наволок - подъезд к Петрозаводску, также принятой в собственность в 2019 году. Здесь обновлен участок 100-113 км вдоль западного побережья Онежского озера. Планируется капитальный ремонт семи участков на всем протяжении трассы, а один из них (132-147 км) станет четырехполосным.

В этом году в оперативное управление ФКУ Упрдор «Кола» перешла автомобильная дорога Кола - Верхнетуломский - КПП «Лотта» (автодорога «Лотта»). Как сообщил Дмитрий Джос, трассу полностью диагностировали и определили задачи по приведению ее в нормативное состояние. В следующем году на отдельных участках будут заменены верхние слои асфальтобетона, а в других местах использована технология поверхностной обработки «Сларри Сил».

- Ввода по новому строительству у нас в уходящем году нет, - поясняет начальник ФКУ Упрдор «Кола». - А в следующем году будут сданы выезд с А-121 «Сортавала» (445-469 км) на Р-21 «Кола» с двухуровневой транспортной развязкой, а также участок 14-19 км обхода Мурманска с восточной стороны. Эти дороги строит компания «ВАД».

Капитальный ремонт без остановки движения. Фото: ФКУ упрдор Кола

Светлые перспективы

Сейчас на федеральных автодорогах напряженный период - зимнее содержание. В нынешнем сезоне в работах на трассах Карелии и Мурманской области задействованы более 250 единиц спецтехники, накоплены необходимые запасы противогололедных материалов. На содержании работают два основных подрядчика - компании «Технострой» и «Автодороги-Питкяранта», а автодорогу А-137 «Кола» Тикша – Ледмозеро – Костомукша - граница с Финляндской Республикой обслуживает ООО «ГК «ВолСпецСтрой».

- Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта - это комплексная задача. Уборка снега, устранение скользкости - только часть большой работы, - говорит Дмитрий Джос. - Так, в рамках содержания много делается по электроосвещению автобусных остановок с пешеходными переходами. Ежегодно сдаются до 10 мест, где реализованы такие проекты, общей протяженностью линий 2,5 - 5 км. В целом длина освещенных участков на наших дорогах превышает 200 км.

Участок Р-21 «Кола» вблизи съезда к городу Апатиты. Фото: ФКУ упрдор Кола

В этом году завершено проектирование и получено положительное заключение Главгосэкспертизы на оснащение электроопорами более 17 км автодороги, ведущей от трассы «Кола» к аэропорту Мурманска. На них будут светодиодные осветительные приборы, что позволит обеспечить проезжую часть ровным ярким светом. Планируется, что работы начнутся в наступающем году и продолжатся в течение двух лет.

Еще одним масштабным проектом по электроосвещению будет охвачен 40-километровый участок Р-21 «Кола» между Оленегорском и Мончегорском. Главное, что реализация таких задач, особенно в местах с интенсивным движением автотранспорта, делает его более безопасным и комфортным.

- Свою задачу вижу в том, чтобы все наработанное за десятилетия работы и предшественниками, и мной в качестве главного инженера сохранить и, применив знания и умения, добиваться улучшения наших дорог, их соответствия требованиям времени, - отмечает Дмитрий Джос, начальник ФКУ Упрдор «Кола». - Возможности для этого есть.

ФКУ Упрдор Кола Дмитрий Владимирович Джос. Фото: ФКУ упрдор Кола

СКАЗАНО

«Мы привели в порядок федеральные дороги, поддерживаем их на должном уровне. Все они отвечают нормативам, за исключением недавно переданных нам в управление. Но и там снимем все вопросы в течение 2-3 лет. Теперь на первый план выходят вопросы улучшения безопасности и комфорта передвижения».

Дмитрий Джос, начальник ФКУ Упрдор «Кола».

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