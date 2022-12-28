Как в Республике Карелия снизили количество ДТП

Член правительства Республики Карелия - министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергей Щебекин. Фото: минтранс Карелии

Член правительства Республики Карелия - министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергей Щебекин рассказал, как развивается дорожная сеть региона и какую роль в этом играют надежные подрядчики.

- Республика Карелия занимает достаточно протяженную территорию, поэтому для развития экономики республики, а также социального благополучия жителей очень важна качественная и развитая дорожная сеть, - начал рассказ Сергей Щебекин. - Пять лет назад глава региона Артур Парфенчиков поставил перед нами непростую задачу комплексной модернизации всей дорожной сети республики. В 2022 году в Карелии масштабный ремонт дорог был продолжен, планомерно улучшается состояние автодорог, обеспечивающих связь с населенными пунктами республики.

Результат налицо

Большой объем работ удалось выполнить и по той причине, что Республика Карелия активно участвует в федеральных программах и нацпроектах. Так, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральному проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в регионе выполнили работы по ремонту, строительству и реконструкции 254,5 километра автодорог регионального значения более чем на 80 объектах. Республике Карелия, как это часто бывает в последнее время, удалось перевыполнить намеченный план. В 2017 году количество объектов было 10, то есть возросло в 8 раз.

Новые мосты станут шире, будут современными, с большим сроком службы. Фото: минтранс Карелии

- Изначально в 2022 году планировалось обновить 230 километров дорог, - уточнил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

При этом самые масштабные работы, по словам Сергея Щебекина, проводились в Сегежском районе: в 2022 году там завершили ремонт самых проблемных 25 километров федеральной автодороги Кочкома - госграница от трассы «Кола» (0-25 км). Также ведутся работы по реконструкции мостовых переходов на 10-м и 22 км региональной автодороги Кола - Надвоицы - Сегежа, новые мосты станут шире, будут современными, с большим сроком службы (реконструкцию планируется закончить до ноября 2023 года). А на территории города Сегежа отремонтировали путепровод Бульвар Советов и более 4 километров дорог местного значения.

Ведутся работы и в других районах Республики Карелия. Например, в Пряжинском продолжена реконструкция самого проблемного отрезка автодороги Петрозаводск - Суоярви с 25-го по 33 км (по сути, это будет полностью новый участок трассы). А в Медвежьегорском районе выполняют ремонт региональной автодороги Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа. Эта дорога входит в маршрут движения к музею-заповеднику «Кижи», полностью завершить ее ремонт планируется в следующем 2023 году. Обновляется дорожная сеть и Петрозаводска.

Большой объем работ удалось выполнить и по той причине, что Республика Карелия активно участвует в федеральных программах и нацпроектах. Фото: минтранс Карелии

- Могу с полной уверенностью констатировать, что мы находимся на правильном пути. Один из показателей - это оценка специалистов, в том числе из Москвы и Петербурга. Они сравнивают наши дороги со своими, и слышать такую похвалу всегда очень приятно, - признался министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия. - Но самое главное, что позитивные изменения видят жители нашего региона. Да, какие-то проблемные места могут оставаться, но замалчивать это никто не намерен! Есть проблемы, связанные с состоянием дорог, прежде всего муниципальных, проблемы с организацией содержания дорог, особенно в зимний период. Но мы видим пути поэтапного их решения.

Обновились на 0,5 миллиарда

Но лучше всего сложившуюся ситуацию иллюстрируют цифры. Если взять такую основополагающую тему, как безопасность дорожного движения, то и тут есть что продемонстрировать. Работа в этом направлении, как подчеркнул Сергей Щебекин, ведется масштабная. Так, общий объем средств дорожного фонда на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в 2022 году составил более 297 миллионов рублей, повышенное внимание уделили освещению дорог. В 2022 году осветили более 9 км дорог, и в следующем планируется более 16 км. Принятые меры позволили добиться снижения числа погибших в ДТП людей: по итогам 11 месяцев 2022 года количество погибших в авариях сократилось на 42% по сравнению с 11 месяцами прошлого года.

- В 2021 году погибли 78 человек, в 2022-м - 45, - сообщил министр.

Добиться такого прогресса, по его словам, было бы невозможно без надежных подрядчиков, которые занимаются содержанием, ремонтом и реконструкцией карельских автодорог. В регионе работают как местные компании, так и представители из других субъектов России, в том числе из Петербурга, Вологодской и Мурманской областей. Сергей Щебекин рассказал, что национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» позволил многим организациям закупить современную технику, обновить автопарки, заключить контракты длительного цикла. В итоге это привело к повышению скорости и качества дорожных работ. В качестве удачного примера тут можно привести ООО «Кондопожское ДРСУ».

Сергей Щебекин рассказал, что национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» позволил многим организациям закупить современную технику, обновить автопарки, заключить контракты длительного цикла. Фото: минтранс Карелии

- Качественно выполняя работы по ремонту и содержанию автодорог, за последние два года государственное предприятие смогло обновить свой парк техники на 2/3, на общую сумму полмиллиарда рублей. 200 миллионов составили прямые инвестиции из бюджета, оставшиеся 280 миллионов - их собственные заработанные средства, - рассказал министр. - Конечно, мы приветствуем всех добросовестных участников дорожно-строительного рынка и всеми силами стараемся им помочь.

Уходящий год оказался непростым для всей страны, однако в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия смотрят в будущее с оптимизмом. По словам Сергея Щебекина, в 2023 году планируется отремонтировать более 260 километров региональных дорог. При этом в Петрозаводске в следующем году планируется приступить к ремонту объектов 2024 года (протяженность - около 20 километров), в связи с тем, что в этом году были выполнены работы опережающими темпами объектов 2023 года.

В 2023 году планируется отремонтировать более 260 километров региональных дорог. Фото: минтранс Карелии

- В 2017 году, когда началось активное развитие дорожной отрасли, перед нами стояла задача навести порядок в этом хозяйстве. Могу сказать без ложной скромности, что у нашей команды это получилось. К сегодняшнему дню мы набрали темпы опережающего развития, - резюмировал Сергей Щебекин.

КОНКРЕТНО

Дорожный фонд идет в рост

В 2022 году Республика Карелия подошла к историческому максимуму объемов средств регионального дорожного фонда. Он составил более 11,5 миллиарда рублей, и это значительный рост. Для сравнения:

3,7 миллиарда рублей - объем фонда в 2018 году;

5,7 миллиарда – в 2019 году;

8,8 миллиарда – в 2020 году;

10 миллиардов – в 2021 году.

ЦИФРА

43,1% автодорог регионального значения в Республике Карелия соответствует нормативным требованиям. Работа в этом направлении продолжается.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мосты тоже приводят в порядок

Власти Республики Карелия продолжают приводить в нормативное состояние мосты и искусственные сооружения. В 2022 году такие работы ведутся на 18 мостах, из которых 9 по итогам года будут введены в эксплуатацию, в том числе 7 региональных и 2 муниципальных.

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