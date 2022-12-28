На Сегежском ЦБК прошел конкурс новогодней производственной игрушки

Игрушка слайд. Фото: Segezha Group

26 декабря в Сегеже на карельском флагмане Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») Сегежском ЦБК открылась выставка новогодних игрушек, созданных сотрудниками комбината из материалов деревообработки. Экспозиция выставлена в фойе бумажной фабрики.

В творческом конкурсе «Производственная новогодняя игрушка», который проходил с 20 ноября по 20 декабря, приняли участие 22 команды из 79 участников, которые своими руками смастерили из подручных материалов 72 новогодние и елочные игрушки.

В конкурсе приняли участие практически все цеха и подразделения комбината. По отзывам коллег, находчивость, фантазия и креатив конкурсантов вызывает гордость за их талант и корпоративный дух всего коллектива.

«Абсолютно каждая игрушка получилась со своим характером и, несомненно, станет символом праздничной атмосферы на комбинате в преддверье Нового года. Мы знали, что у нас работают высококлассные специалисты – профессионалы своего дела, но то, что в каждом из них живет художник, скульптор или резчик по дереву – стало настоящим открытием. Авторы всех творческих работ получили безусловное признание в коллективе», - говорит директор по оптимизации и развитию процессов АО «Сегежский ЦБК» Ирина Печерина.

Конкурсные игрушки выполнены в самых разных техниках – вязание, шитье, плетение, роспись, резьба. Материалом для из изготовления стали: щепа, кора, необработанная древесина, бумага, картон, береста, шишки, шпагат, проволока, болты и гайки, электрические лампочки, списанные огнетушители и много других подручных средств.

Участники конкурса проявили фантазию не только в изготовлении «производственных игрушек», но и в наименовании своих команд. Среди команд были: «Снеговики», «Лесная Биржа», «Конфетти», «Сборная СССР», «Лесовичок», «Логисты-активисты», «Апельсин», «Комета», «Однажды в сказке», «Кадры», «Огонёк» и многие другие. Итоги конкурса будут подведены перед Новым Годом. Выставка продлится до завершения новогодних праздников.