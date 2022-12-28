Segezha Group и Cosmos Hotel Group организовали для сегежан предновогоднюю ярмарку

подарки получили абсолютно все. Фото: Segezha Group

24-25 декабря в г.Сегеже компании-партнеры по АФК «Система» Segezha Group и Cosmos Hotel Group провели для жителей предновогоднюю ярмарку. Праздник состоялся на площадке отеля Cosmos Smart Segezha, открывшегося в 2022 году. Праздничные выходные в отеле провели около 600 сегежан и гостей города.

Развлекательная программа для детей и взрослых включала в себя выставку бумажных костюмов и сувениров ручной работы, творческий мастер-класс по изготовлению бумажных украшений для ёлки и интерьера, сегежанка Надежда Шевченко обучала гостей мастерить из крафт-бумаги Сегежского ЦБК «бумажного ангела» и другие игрушки для праздничного оформления. Дети научились украшать глазурью имбирное печенье, приготовленное кулинарами ресторана Cosmos Smart Segezha для гостей праздника. Взрослых обучили готовить калитки по карельскому рецепту и глинтвейн. С детьми занималась инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Елена Шептунова, юные сегежане сделали авторские «фликеры» из светоотражающей бумаги.

ярмарка-продажа новогодних подарков и сувениров сегежских мастеров. Фото: Segezha Group

Развлекательную часть программы «Зимние забавы» вели Дед Мороз, Снегурочка, Белый медведь и другие сказочные герои. У нарядной новогодней ёлки в фойе отеля звучали новогодние и рождественские песни в исполнении вокальной группы школы искусств Сегежи. Гости праздника приняли участие в зимних забавах, катании с горки, играх на свежем воздухе, аттракционах, эстафете и викторине с призами. В отеле прошла выставка-продажа новогодних подарков и сувениров ручной работы от сегежских умельцев.

«Накануне главного семейного праздника страны - Нового года – вместе с партнерами из Cosmos Hotel Group наша компания стремилась наполнить город атмосферой праздника и хорошего настроения, ожиданием чуда и новыми смыслами, подтверждая статус Сегежи как бумажной столицы России», - говорит советник генерального директора Сегежского ЦБК, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Натали Карапетян.

мастер-класс по калиткам. Фото: Segezha Group

Представитель компании отметила, что градообразующий комбинат системно создает для сегежан возможности для активного отдыха в комфортных условиях. Segezha Group из года в год создает новые локации для досуга и занятий спортом, благоустраивает город и помогает ему в развитии инфраструктуры. В этом году компания установила во всех детских садах Сегежи новые игровые площадки, помогла в реконструкции Семейного парк культуры и отдыха. К инициативам комбината присоединяется все больше местных жителей. Сегежане поддерживают Segezha Group и Cosmos Hotel Group во всех мероприятиях по программе развития туризма.

мастер-класс по изготовлению бумажного ангела. Фото: Segezha Group

«Сегежа очаровательна в зимнее время, особенно в нашей локации, где находится отель Cosmos Smart Segezha. Мы вместе с Segezha Group хотим сделать это место притягательным и любимым не только для туристов, но и для местных жителей. У отеля залили каток, установили горку, планируем проложить лыжную трассу. В преддверии одного из самых любимых праздников собрались вместе на развлекательной программе, чтобы проникнуться атмосферой волшебства, сказки и добра. Очень приятно, что так много людей пришли на мероприятие и душевно провели время», - отметил заместитель генерального менеджера отеля Cosmos Smart Segezha Антон Попов.