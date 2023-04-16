Сергей Устюгов о победе на супермарафоне: «Вышел простуженный, бежал на деревянных ногах и боялся упасть»

Сергей Устюгов победил в супермарафоне, несмотря на проблемы со здоровьем. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

16 апреля Мончегорск в Мурманской области принял супермарафон - завершающее событие в рамках Чемпионата России по лыжным гонкам. Свободным стилем пробежать 70 километров вышли 67 спортсменов. Многие еще до старта говорили: «С нами бежит великий и ужасный Устюгов, будет сложно».

При этом сам олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Сергей Устюгов на трассу вышел с опасением, что не войдет даже в десятку сильнейших: как говорит сам, главной неожиданностью перед соревнованиями стала простуда, с которой бежать было невероятно сложно. В Мурманскую область спортсмен приезжает уже второй раз, и второй раз отмечает, что его настигает проблема с дыхательными путями. Но несмотря на все трудности, Устюгов пришел первым.

Порядка 70 спортсменов преодолели 70 километров. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Бежал на деревянных ногах, боялся, что упаду. Стратегия была простая – дойти для финиша, а сейчас главное не разболеться. Бежал предпоследний круг и задавался вопросом, сколько еще осталось кругов, голова маленько закружилась от усталости. С Дмитрием Кондрашовым сработали отлично после 50 километров, большое ему спасибо. Жалко, что не зарубились на финишном склоне, но сегодня были очень достойные соперники, и тяжело было с ними бороться. Алексей Шемякин 50 километров задавал очень высокий темп, всегда находился во главе круга. На Кондрашова особо ставки не ставил, я знаю, что он хорош в марафонах, но чтобы так – я сзади ехал и пыхтел… Он сегодня очень сильно шел в подъемы, и если бы подъемы были подвешены, я бы от него отстал, - поделился впечатлениями от супермарафона Сергей Устюгов.

Вторым к финишу пришел Дмитрий Кондрашов, третьим - Сергей Волков. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

70 километров он прошел за 2 часа 34 минуты и 55,3 секунды. К слову, бежавший в 2022 году Александр Большунов прошел эту дистанцию за 3 часа 9 минут и 34 секунды. Дмитрий Кондрашов отстал от Устюгова на 4,1 секунды. Разрыв был бы больше, если бы победитель за считанные метры до финиша не сбавил темп, чтобы принять поздравления от зрителей. Заветную черту он преодолевать уже медленно, словно дожидаясь соперника.

- Трасса в Мончегорске очень интересная и по спускам, и по подъемам, круг составил 10 километров, такие большие круги редко бегаем, тем более в рамках Чемпионата России, обычно 5 километров. Это не только моя победа, но всей нашей команды. Хочу поблагодарить всех, в том числе Маркуса Крамера, моего тренера, с которым по известным причинам не продлили контракт, но спасибо ему, что продолжает помогать мне, - отметил победитель.

В мире спорта Устюгова называют уникальным безумцем и многие хотят увидеть его в новом сезоне. Сам спортсмен окончательное решение еще не принял, но все же из спорта пока уходить не собирается.

- Буду [в новом сезоне], почему нет. Впереди длинный летний подготовительный период, на 21 мая стоит сбор в окружной команде. Не хочу загадывать, надо пройти обследование, потом делать какие-то выводы. Вторая половина сезона сложилась для меня тяжело. Перед летней подготовкой надо отдохнуть. Супермарафон стал последними соревнованиями, сейчас поставлю лыжи в угол, надеюсь, что надолго. Дома накопилось много дело, надо с ними разобраться, - рассказал Устюгов.

Соревнования в Мончегорске Устюгов назвал самой эмоциональной гонкой сезона благодаря болельщикам. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Супермарафон в Мончегорске он назвал самой эмоциональной гонкой в сезоне благодаря живым коридорам из зрителей, что увидишь не на всех соревнованиях. Олимпийский чемпион отметил, что соскучился по такой поддержке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru