При поддержке ПОРА пройдет Евразийский экологический диктант

Написать диктант можно где угодно, с любого мобильного устройства. Фото: Мария ЛЕНЦ

15-16 апреля в России в гибридном формате (онлайн+оффлайн) пройдет II Евразийский экологический диктант. Его организатор – Российский государственный социальный университет. В этот раз диктант посвящен проблемам экологии Арктики. Проектный офис развития Арктики выступает партнером проекта. Диктант также проходит при поддержке всероссийской политической партии «Единая Россия» и экологического движения «Друзья окружающего мира».

В этот раз спикерами диктанта выступят депутаты Государственной Думы, эксперты в области проблематики арктического региона, известные представители коренных малочисленных народов Севера, активисты экологических некоммерческих организаций, а также экоблогеры, отобранные студентами факультета экологии и природоохранной деятельности РГСУ.

- Давайте вместе изучать, любить и беречь нашу Арктику – ее природу, ее людей, ее завораживающую мощь и красоту. Пусть в этом нам помогут эксперты, ученые, жители арктических регионов, – говорит генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий.

- Понятие «экология» включает в себя широчайший спектр проблематики, в том числе это и важнейшее направление человеческой деятельности, охватывающее пространство от бытового поведения человека до изменений в промышленной политике, — прокомментировал Андрей Хазин, ректор РГСУ. — Именно поэтому мы предлагаем привлечь внимание к этой сфере через понятную и массовую форму экологического диктанта.

Написать диктант можно где угодно, с любого мобильного устройства. Принять участие в акции можно в том числе в Москве, на территории кампуса РГСУ (ул. Вильгельма Пика, 4), где в этот же день пройдет экологический фестиваль-акция #СДАВАЙВРГСУ с массой интересных мероприятий, выставкой и концертом. Зарегистрироваться для участия в диктанте можно на сайте www.природаевразии.рф (регистрация откроется 14 апреля после 13.00 по московскому времени). Диктант начнется 15 апреля в 13.00 (по московскому времени), и у участников будут сутки, чтобы его написать.

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