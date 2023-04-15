Старые теплосети, гаражная амнистия и обновление города. Какие проблемы решают в Североморске

Столица Северного флота - один из самых больших городов Мурманской области, куда попасть могут далеко не все. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Столица Северного флота - один из самых больших городов Мурманской области, куда попасть могут далеко не все. О том, чем живет сейчас Североморск и как решаются наболевшие проблемы города, рассказал глава флотской столицы Олег Прасов за деловым завтраком, прошедшем в «Российской газете».

Численность растет

Несмотря на то, что численность населения Заполярья постоянно снижается, в Североморске, наоборот, она уже не первый год растет. Так, за 2021-й население увеличилось на 1,3%, а количество родившихся в полтора раза превысило количество умерших.

Но, стоит отметить, появился минус по миграции – в 2022-м уехало из Североморска немного больше людей, чем прибыло.

- Практически каждый день я рассматриваю обращения людей с просьбой получить разрешение на проживание в Североморске или же остаться здесь. Значит, не так уж некомфортно жить на Крайнем Севере, как иной раз пытаются представить. Кроме того, у нас заметно превышение рождаемости над смертностью. Этот показатель не только компенсировал миграционную убыль, но и дал прирост, - говорит Олег Прасов.

Но если местных жителей в Североморске хватает, то с туристами дела обстоят хуже. Все-таки город военный и закрытый, поэтому чтобы попасть туда, нужно постараться. Так, например, многие хотят воочию полюбоваться шикарным парадом в День ВМФ, но обычно это удается только местным жителям.

- Привозить туристов конкретно на День ВМФ пока не получится. В Мурманске есть туристические компании, которые организуют поездки в Североморск, поэтому можно разве что совместить турпоездку с Днем Военно-Морского Флота. Статус ЗАТО накладывает определенные ограничения. Согласование долгое - до 30 дней рассматривается заявка на въезд в город, - объясняет глава.

Гаражные и тепломагистральные проблемы

Одной из наболевших тем стала гаражная амнистия, которая волнует многих владельцев частных гаражей. В Североморске, например, порядка 7 тысяч человек нуждаются в этой мере. Загвоздка в том, что гаражная амнистия касается капитальных строений, а в Североморске большинство гаражей деревянные либо железные и капитальными не являются. Приходится искать обходные пути.

- Вначале с привлечением геодезистов создаем схемы участков, где расположены гаражи. После этого схемы проходят согласование в министерстве имущественных отношений региона, а затем на основании этих документов выдаются разрешения, благодаря которым данные постройки обретают легальный статус. Уже определены 29 таких участков, из них первые шесть проходят согласование в министерстве, - отмечает Олег Александрович.

Благодаря этому владельцы гаражей могут быть уверены, что никто их собственность не снесет, а муниципалитет получит дополнительный источник дохода в виде налогов. Все остальные участки также находятся в работе на разных стадиях. Проще всего гаражная амнистия движется, если гаражи расположены на земле города, но в иных случаях принятие решений и оформление необходимых документов требуют немалых усилий и времени.

Еще одной проблемой Североморска являются изношенные теплосети. Город, пожалуй, чаще всех мелькает в заголовках со словами «произошла коммунальная авария». Так, например, 14 марта без отопления и горячей воды остались 66 домов и 4 социально значимых объекта в одном из микрорайонов города. Глава города рассказал, почему в тот раз долго устранялось ЧП.

- Девятый микрорайон достаточно непростой. Он расположен на высоте, поэтому чтобы обеспечить отопление и горячее водоснабжение в его домах, теплоноситель нужно гнать под большим давлением. Устранение прорыва магистрали, который там случился, затянулось – поставить заплатки на изношенные и проржавевшие трубы достаточно сложно. Ночью работы на главном стволе трубопровода завершились, и около четырех утра были запущены сетевой насос и котлы. Однако затем на той же ветке обнаружили еще один прорыв. Работы проводились достаточно масштабные и завершились только спустя 12 часов. Отопление и горячую воду людям дали к вечеру, однако в некоторых домах отопительные системы оказались завоздушены. Эти отключения мы подробно разобрали на межведомственной комиссии по ЖКХ, на которой также определили задачи на перспективу, чтобы минимизировать подобные риски в будущем, - объяснил наш собеседник.

В Североморске появятся как минимум три новые детские площадки и будет доделана площадка на Приморской площади. Фото: Антон ЗАБИРОВ

По словам главы флотской столицы, износ теплосетей в городе составляет 75-80%, поэтому нужно продолжить работу по замене тепломагистралей. На тех участках, которые уже удалось заменить при финансовой поддержке правительства региона, аварий практически нет. Так как долгие годы этой проблеме уделялось мало внимания, теперь приходится наверстывать упущенное.

- Высокие тарифы по отоплению не покрывают все затраты. Сейчас мы находимся в процессе передачи собственности всех котельных и трубопроводов в областную собственность, их включат в имущество «МЭСа». Это позволит привлекать в том числе и федеральные деньги. Надеемся, что подвижки будут, пусть даже не в этом году, - говорит Олег Александрович.

Город обновляется

А что по благоустройству? В 2023-м в Североморске планируется благоустроить общественное пространство в Сафоново – «Городок сказок». Были подготовлены две концепции этого пространства, жители сами голосовали, какую из визуализаций выбрать.

Также в рамках областной программы «На Севере - твой проект» будет обустроен сквер на улице Гаджиева и установлен хоккейный корт в Сафоново. Кроме того, в Североморске появятся как минимум три новые детские площадки и будет доделана площадка на Приморской площади.

Обновят и дворовые территории. В этом году запланированы работы по установке системы освещения на улице Полярной, ранее там был уложен новый асфальт и обустроены контейнерные площадки. Также будет благоустроен блок дворов на улице Морской.

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