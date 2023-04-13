При помощи военного вертолета и пожарного судна. В Баренцевом море двое суток искали рыбаков из Санкт-Петербурга

Почти двое суток в Баренцевом море искали двух пропавших рыбаков – 46-летнего Александра Кузнецова и 44-летнего Вадима Мухина.

Почти двое суток в Баренцевом море искали двух пропавших рыбаков – 46-летнего Александра Кузнецова и 44-летнего Вадима Мухина, оба приехали в Мурманскую область из Санкт-Петербурга на рыбалку. 10 апреля они вышли на лодке из Териберки, а после у них сломался мотор. Об этом мужчины успели сообщить знакомому на берегу, а после перестали выходить на связь. Вечером того же дня информацию о случившемся передачи в МЧС. Погода, которая еще несколько часов назад была хорошей, стала ухудшаться, объявили штормовое предупреждение и закрыли море для выхода маломерных судов.

- Рыбаки заглохли около 10 утра. Но их знакомый, оставшийся на берегу, не стал сразу бить тревогу, обращаться по системе «112», сообщение мы получили только вечером, - рассказал в эфире радио «Рекорд» заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области Алексей Игнатьев.

Поиски Вадима и Александра шли 11 и 12 марта с воды и воздуха: пока акваторию прочесывало судно «Часовой», сверху ее осматривали вертолеты Ка-32 Северного флота и МИ-8.

Поиски Вадима и Александра шли 11 и 12 марта с воды и воздуха: пока акваторию прочесывало судно «Часовой», сверху ее осматривали вертолеты Ка-32 Северного флота и МИ-8. Также спасатели пешком прошли береговую линию. Как уточнила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина, всего межведомственные силы обследовали 40 квадратных километров акватории, 300 километров береговой линии, авиация налетала 10 часов.

Однако заветной новости, что рыбаки найдены, все не поступало. И уже вечером 12 апреля стало известно: живы!

Выяснилось, что лодку с заглохшим мотором шторм стал относить западнее от изначального места рыбалки в сторону Дальних Зеленцов.

- Во второй половине дня 12 апреля рыбаки вышли на связь. Выяснилось, что им удалось пристать к берегу в губе Федоровка, после чего мужчины пошли в тундру и заблудились. 12 апреля рыбаки вышли на снегоходную трассу, где встретили местных жителей. В удовлетворительном состоянии пострадавшие были доставлены в Териберку и переданы родственникам, - сообщили в Мурманском Арктическом комплексном аварийно-спасательном центре.

Сейчас мужчины приходят в себя после двух дней злоключений.

Сейчас мужчины приходят в себя после двух дней злоключений. Хотя можно сказать, что они родились в рубашке: рыбакам повезло, что шторм не загнал их в открытое море, а прибил к берегу, где к тому же было много палок и бревен, из которых развели костер. Также туристов выручили свежие следы от снегоходов, по которым они смогли понять, в какую сторону им идти.

Как рассказали родственники Александра и Вадима, у обоих мужчин солидный стаж рыбалки, к выходу на воду они готовятся основательно, но в этот раз их подвели техника и погода. Сейчас рыбаки приходят в себя после двух дней борьбы за жизнь. Фото: Северо-Западный РПСО / vk.com/szrpso

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