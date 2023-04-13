Успокаивали всем салоном. Матерящийся мурманчанин пытался открыть дверь в самолете Москва-Магадан

5 апреля рядовой полет самолета Москва-Магадан обернулся кошмаром для аэрофобов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

5 апреля рядовой полет самолета Москва-Магадан обернулся кошмаром для аэрофобов. Антигероем стал 33-летний мурманчанин, который уже когда борт был в воздухе, вдруг встал со своего места.

Мужчина направился к одной из выходов из самолета и попытался открыть люк. Оттаскивать его от двери бросились и пассажиры, и бортпроводники. На успокаивающие слова северянин не реагировал, а лишь матерился в ответ. В запале он даже разбил монитор в спинке одного из кресел. Утихомирить дебошира пытались всем салоном, когда борт посадили, буйного пассажира передали сотрудникам линейного отдела полиции, а после – медработникам: у мурманчанина подозревали расстройство психики или употребление запрещенных веществ.

- В отношении 33-летнего жителя Мурманска возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте), - сообщили в Хабаровском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Дебоширу грозит штраф до 500 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы. Как отметили в авиакомпании, которая обеспечивала перелет, с пассажира планируют взыскать стоимость поврежденного оборудования.

Напомним: в октябре 2021 года на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Апатиты произошел неприятный случай. Эти рейсом на работу в Мурманскую область летел вахтовик. В «Пулково» он выпил, но не так много, чтобы его не пустили на борт. Однако достаточно, чтобы возмутились другие пассажиры.

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