Гори, но не перегорай. В Мурманской области активно развивают волонтерство

«Творческая осень» объединяет рукодельниц. Фото: Правительство Мурманской области

- Самое главное, нам не остановиться: раз локомотив несет вперед, надо всем вместе действовать, - отмечает руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

3 апреля организации исполнилось 3 года, и за это время неравнодушные северяне, которые гордо называют себя добровольцами, реализовали порядка 50 проектов. О каких-то слышит вся область, другие реализуются менее медийно. Но каждый нужен. Почему?

Проект «От родника до океана» волонтеры считают своим самым успешным экокейсом. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Закрытый город – открытые люди

Один из проектов, которым в Едином волонтерском центре по праву гордятся - это «Звезда Севера». Он объединяет жительниц различных ЗАТО и гарнизонов, в основном жен военнослужащих. Казалось бы, зачем им мероприятие: пока муж несет службу, дома хватает дел, быт и воспитание детей отнимают много времени. Но на самом деле жизнь в населенных пунктах, где каждый второй носит погоны, устроена иначе.

- Идея «Звезды Севера» на 50% родилась потому, что у организаторов был опыт проектов, и на 50% потому, что был запрос от самих северянок. В городах, где ограничен выезд и въезд, существуют строгие ограничения, не хватает мероприятий, которые в других городах считаются привычными. Даже в плане получения информации из интернета есть сложности. «Звезда Севера» - это выход из дома, поиск новых друзей, партнеров по собственному делу, - рассказывает Евгения Чибис.

Каждая конференция объединяет спикеров, которые сами являются волонтерами, - участие они принимают не за деньги, а чтобы помочь. Так, у северянок особый интерес вызвали лекции врачей, в том числе женских, педиатра, нутрициолога (последний, например, поднял важную для заполярных жителей тему грамотного приема витаминов).

- Мы заметили, что встречи с семейными психологами и стилистами более многолюдны, чем, например, со спикерами, которые рассказывают об удаленной работе в интернете. Так мы поняли, что лекции для участниц - это еще и отдых, - продолжает Евгения Владимировна. – Перед первой «Звездой Севера» нам сначала пришлось объяснять всем замполитам, в чем заключается наша идея. На первую организационную встречу пришло человек 100, вместе с женщинами были их мужья. Было сложно, не удалось показать презентацию, но я все же смогла донести мысль, что женщины – это звезды, и чем ярче они светят, тем лучше мир вокруг, тем лучше их мужчинам. После встречи ко мне сразу подошел один из военнослужащих и попросил пригласительный для супруги. И я поняла, что все сделано правильно.

Евгения Чибис возглавляет Единый волонтерский центр с момента его образования. Фото: личный архив

«Звезде Севера» стало тесно в рамках Мурманской области, и уже в этом году она объединит еще два флота – Черноморский и Балтийский. 15 апреля в Севастополе состоится «Черноморская звезда», также в планах провести в Калининградской области «Балтийскую звезду» или «Янтарную звезду».

- Судьба жен военнослужащих – ехать за мужем туда, куда его перевели. Так и наши активные северянки, уехавшие за мужьями в другие регионы, решили, что и там могут проводить интересные мероприятия. Механизм готов, нам несложно его передавать, - уверена Евгения Чибис.

Еще один проект для населенных пунктов, где жизнь течет в своем особенном русле, это «Творческая осень» - он объединяет северянок, которые умеют что-то делать своими руками: рисовать, вязать, лепить из различных материалов, плести из бисера и т.д. Для многих жен военнослужащих это просто хобби, но благодаря ему можно найти друзей, единомышленников и даже просто заработать. Поэтому северянкам на мероприятиях рассказывают, как стать самозанятыми, найти финансирование для своего дела.

- Творчество и свое дело прекрасно объединяют людей. Мы видим это и на примере наших серебряных волонтеров, которые вместе вяжут теплые вещи для военнослужащих, делают маскировочные сетки, сублимированные супы, окопные свечи и многое другое, - рассказывает Евгения Чибис.

«Звезда Севера» становится все масштабнее и выходит за пределы региона. Фото: Правительство Мурманской области

Когда важно тонко и аккуратно

Некоторые проекты волонтеров действительно спасают людей. О них как раз говорят не всегда громко, но это то, на что не жалко сил и времени. Например, проект «Другая» появился, чтобы помогать женщинам в трудной жизненной ситуации. К специалистам могут обратиться те, кто находится в депрессии, потерял близкого человека, тяжело болеет, имеет проблемы в семейной жизни. Одна из ярких участниц «Другой» - северянка, сражающаяся с онкологией. На непростом пути она нашла силы поддержать и других, кому необходимы понимание, сочувствие и одобряющие слова.

2022 год принес кардинальные перемены в жизнь многих женщин, чьи мужчины стали участниками спецоперации. И если жены военнослужащих были более подготовлены к этому, то вот супругам мобилизованных понадобилась серьезная поддержка. После объявления частичной мобилизации волонтеры стали проводить регулярные встречи с северянками, чьи близкие получили повестки.

- Первые встречи были очень сложные. Мы поняли, что северянкам надо выговориться, принять ситуацию. Было много бытовых вопросов, юридических, ведь у многих был свой распорядок и уклад жизни, а потом все резко изменилось. Но женщины быстро объединились, мы вместе с министром труда и социального развития Сергеем Мякишевым, другими представителями различных организаций, ведомств решали все вопросы в ручном режиме. Были важные разговоры о фейках, защите семей от мошенников. Сейчас такое общение с семьями мобилизованных продолжается, - поясняет наша собеседница.

«Чистая Арктика» признала ЕВЦ лучшим волонтерским объединением страны. Фото: Единый волонтерский центр

Есть пример

По мнению участников проекта «Чистая Арктика», Единый волонтерский центр Мурманской области стал самым эффективным подобным объединением в стране. Самым успешным проектом сами заполярные волонтеры считают кейс «От родника до океана»: всего за 1,5 месяца в регионе обустроили 10 родников, сделав к ним тропинки, крыши, лавочки и убрав с территории вокруг мусор. За каждым источником закрепили компанию или организацию, которая могла сделать доброе дело при помощи корпоративного волонтерства, ведь это один из лучших способов сплотить коллектив и дать ему раскрыться с новой стороны.

В этом году «Чистая Арктика» планирует именно в Мурманске провести форум, который объединит волонтеров из всех регионов в АЗРФ. В 2023-м в Заполярье могут состояться интересные экоуборки, но пока о них еще рано говорить.

Зато в центре смело говорят, что «Звезда Севера» и «Творческая осень» точно состоятся. Причем участники и организаторы планируют доехать до самых отдаленных гарнизонов. Также продолжится поддержка семей военнослужащих и мобилизованных. По инициативе школьника из Гаджиево, который вдохновился активностью своей мамы, может появиться аналог «Звезды Севера» для молодежи – юноша уже придумал концепцию, с реализацией которой ему помогут волонтеры.

- Чтобы мероприятие было успешным, нужно быть искренним, честным, доводить все до результата, - уверена Евгения Чибис. – Еще один важный вопрос – эмоциональное выгорание. Волонтерский срок короткий - кто-то может поучаствовать всего в одном проекте, кто-то - в нескольких, но все равно наступает момент, когда важно взять паузу, отдохнуть. Но главное, что в Мурманской области действительно много добрых и отзывчивых людей.

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