Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 апреля 2023 6:34

Гори, но не перегорай. В Мурманской области активно развивают волонтерство

Зачем заполярные волонтеры ездят с проектами в ЗАТО и обустраивают родники
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
«Творческая осень» объединяет рукодельниц. Фото: Правительство Мурманской области

«Творческая осень» объединяет рукодельниц. Фото: Правительство Мурманской области

- Самое главное, нам не остановиться: раз локомотив несет вперед, надо всем вместе действовать, - отмечает руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

3 апреля организации исполнилось 3 года, и за это время неравнодушные северяне, которые гордо называют себя добровольцами, реализовали порядка 50 проектов. О каких-то слышит вся область, другие реализуются менее медийно. Но каждый нужен. Почему?

Проект «От родника до океана» волонтеры считают своим самым успешным экокейсом.

Проект «От родника до океана» волонтеры считают своим самым успешным экокейсом.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Закрытый город – открытые люди

Один из проектов, которым в Едином волонтерском центре по праву гордятся - это «Звезда Севера». Он объединяет жительниц различных ЗАТО и гарнизонов, в основном жен военнослужащих. Казалось бы, зачем им мероприятие: пока муж несет службу, дома хватает дел, быт и воспитание детей отнимают много времени. Но на самом деле жизнь в населенных пунктах, где каждый второй носит погоны, устроена иначе.

- Идея «Звезды Севера» на 50% родилась потому, что у организаторов был опыт проектов, и на 50% потому, что был запрос от самих северянок. В городах, где ограничен выезд и въезд, существуют строгие ограничения, не хватает мероприятий, которые в других городах считаются привычными. Даже в плане получения информации из интернета есть сложности. «Звезда Севера» - это выход из дома, поиск новых друзей, партнеров по собственному делу, - рассказывает Евгения Чибис.

Каждая конференция объединяет спикеров, которые сами являются волонтерами, - участие они принимают не за деньги, а чтобы помочь. Так, у северянок особый интерес вызвали лекции врачей, в том числе женских, педиатра, нутрициолога (последний, например, поднял важную для заполярных жителей тему грамотного приема витаминов).

- Мы заметили, что встречи с семейными психологами и стилистами более многолюдны, чем, например, со спикерами, которые рассказывают об удаленной работе в интернете. Так мы поняли, что лекции для участниц - это еще и отдых, - продолжает Евгения Владимировна. – Перед первой «Звездой Севера» нам сначала пришлось объяснять всем замполитам, в чем заключается наша идея. На первую организационную встречу пришло человек 100, вместе с женщинами были их мужья. Было сложно, не удалось показать презентацию, но я все же смогла донести мысль, что женщины – это звезды, и чем ярче они светят, тем лучше мир вокруг, тем лучше их мужчинам. После встречи ко мне сразу подошел один из военнослужащих и попросил пригласительный для супруги. И я поняла, что все сделано правильно.

Евгения Чибис возглавляет Единый волонтерский центр с момента его образования. Фото: личный архив

Евгения Чибис возглавляет Единый волонтерский центр с момента его образования. Фото: личный архив

«Звезде Севера» стало тесно в рамках Мурманской области, и уже в этом году она объединит еще два флота – Черноморский и Балтийский. 15 апреля в Севастополе состоится «Черноморская звезда», также в планах провести в Калининградской области «Балтийскую звезду» или «Янтарную звезду».

- Судьба жен военнослужащих – ехать за мужем туда, куда его перевели. Так и наши активные северянки, уехавшие за мужьями в другие регионы, решили, что и там могут проводить интересные мероприятия. Механизм готов, нам несложно его передавать, - уверена Евгения Чибис.

Еще один проект для населенных пунктов, где жизнь течет в своем особенном русле, это «Творческая осень» - он объединяет северянок, которые умеют что-то делать своими руками: рисовать, вязать, лепить из различных материалов, плести из бисера и т.д. Для многих жен военнослужащих это просто хобби, но благодаря ему можно найти друзей, единомышленников и даже просто заработать. Поэтому северянкам на мероприятиях рассказывают, как стать самозанятыми, найти финансирование для своего дела.

- Творчество и свое дело прекрасно объединяют людей. Мы видим это и на примере наших серебряных волонтеров, которые вместе вяжут теплые вещи для военнослужащих, делают маскировочные сетки, сублимированные супы, окопные свечи и многое другое, - рассказывает Евгения Чибис.

«Звезда Севера» становится все масштабнее и выходит за пределы региона. Фото: Правительство Мурманской области

«Звезда Севера» становится все масштабнее и выходит за пределы региона. Фото: Правительство Мурманской области

Когда важно тонко и аккуратно

Некоторые проекты волонтеров действительно спасают людей. О них как раз говорят не всегда громко, но это то, на что не жалко сил и времени. Например, проект «Другая» появился, чтобы помогать женщинам в трудной жизненной ситуации. К специалистам могут обратиться те, кто находится в депрессии, потерял близкого человека, тяжело болеет, имеет проблемы в семейной жизни. Одна из ярких участниц «Другой» - северянка, сражающаяся с онкологией. На непростом пути она нашла силы поддержать и других, кому необходимы понимание, сочувствие и одобряющие слова.

2022 год принес кардинальные перемены в жизнь многих женщин, чьи мужчины стали участниками спецоперации. И если жены военнослужащих были более подготовлены к этому, то вот супругам мобилизованных понадобилась серьезная поддержка. После объявления частичной мобилизации волонтеры стали проводить регулярные встречи с северянками, чьи близкие получили повестки.

- Первые встречи были очень сложные. Мы поняли, что северянкам надо выговориться, принять ситуацию. Было много бытовых вопросов, юридических, ведь у многих был свой распорядок и уклад жизни, а потом все резко изменилось. Но женщины быстро объединились, мы вместе с министром труда и социального развития Сергеем Мякишевым, другими представителями различных организаций, ведомств решали все вопросы в ручном режиме. Были важные разговоры о фейках, защите семей от мошенников. Сейчас такое общение с семьями мобилизованных продолжается, - поясняет наша собеседница.

«Чистая Арктика» признала ЕВЦ лучшим волонтерским объединением страны. Фото: Единый волонтерский центр

«Чистая Арктика» признала ЕВЦ лучшим волонтерским объединением страны. Фото: Единый волонтерский центр

Есть пример

По мнению участников проекта «Чистая Арктика», Единый волонтерский центр Мурманской области стал самым эффективным подобным объединением в стране. Самым успешным проектом сами заполярные волонтеры считают кейс «От родника до океана»: всего за 1,5 месяца в регионе обустроили 10 родников, сделав к ним тропинки, крыши, лавочки и убрав с территории вокруг мусор. За каждым источником закрепили компанию или организацию, которая могла сделать доброе дело при помощи корпоративного волонтерства, ведь это один из лучших способов сплотить коллектив и дать ему раскрыться с новой стороны.

В этом году «Чистая Арктика» планирует именно в Мурманске провести форум, который объединит волонтеров из всех регионов в АЗРФ. В 2023-м в Заполярье могут состояться интересные экоуборки, но пока о них еще рано говорить.

Зато в центре смело говорят, что «Звезда Севера» и «Творческая осень» точно состоятся. Причем участники и организаторы планируют доехать до самых отдаленных гарнизонов. Также продолжится поддержка семей военнослужащих и мобилизованных. По инициативе школьника из Гаджиево, который вдохновился активностью своей мамы, может появиться аналог «Звезды Севера» для молодежи – юноша уже придумал концепцию, с реализацией которой ему помогут волонтеры.

- Чтобы мероприятие было успешным, нужно быть искренним, честным, доводить все до результата, - уверена Евгения Чибис. – Еще один важный вопрос – эмоциональное выгорание. Волонтерский срок короткий - кто-то может поучаствовать всего в одном проекте, кто-то - в нескольких, но все равно наступает момент, когда важно взять паузу, отдохнуть. Но главное, что в Мурманской области действительно много добрых и отзывчивых людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru

Отдел добрых делКАРТИНА ДНЯ