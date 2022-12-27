Погоны под шубой

В этом году у волшебника из МЧС появился еще и особенный автомобиль. Фото: МЧС по Мурманской области

Санта-Клаус, Зюзя, Ноэль Баба, Йоулупукки, Сегацу-сан - в каждой стране есть свой новогодний волшебник. В России это, конечно, Дед Мороз. Но и у нас дедушки бывают разные. Например… с погонами.

Экстренные службы в Мурманской области отличаются творческим подходом к своей работе. Они не только первыми приходят на помощь в случае беды, но и радуют северян в минуты, когда все спокойно.

Так, у МЧС по Мурманской области есть свой Дед Мороз - пожарный. Появился он в прошлом году и так понравился ребятишкам, что вернулся и в этом, чтобы поздравить их с Новым годом и заодно напомнить, как провести праздники безопасно.

Пожарный Дед Мороз на выходных встретился с юными северянами. Фото: МЧС по Мурманской области

- Он мчал по улицам на нарядном пожарном автомобиле, усыпанном новогодними огоньками, подмигивал прохожим и вызывал невольные искренние улыбки, пробуждая давно позабытое сладкое предвкушение доброго праздника. На минувших выходных пожарного Дедулю заметили в самом сердце Мурманска - на площади Пять Углов, на новогодней ярмарке на Воровского и в любимом детворой парке на Семеновском озере. Здесь он позировал для самых огненных селфи в году и дарил полезные подарки маленьким мурманчанам. Такой сюрприз из детства точно не забудется. Никто не знает, где и когда он появится в следующий раз, в какой пожарной части города обитает и, самое главное, кто из скромных героев-пожарных и есть добрый волшебник? – рассказали в пресс-службе МЧС.

В этом году, к слову, у пожарного волшебника есть особенный транспорт. Если обычный Дедушка ездит на тройке лошадей, то этот – на пожарной машине, украшенной гирляндами. Смотрится эффектно!

Полицейский Дед Мороз пришел к детям, приехавшим из ЛНР и ДНР. Фото: УМВД по Мурманской области

Свой новогодний кудесник есть и у полиции: сотрудники МВД и общественного совета при МВД проводят акцию «Полицейский Дед Мороз», в этом году праздник стал ярче для детей, приехавших из Луганской и Донецкой народных республик.

- Организаторы мероприятия нарядились в костюмы сказочных персонажей - Деда Мороза и Снегурочки, подготовив не только подарки и поздравления для ребят и их родителей, но и шуточную сценку, актерами которой должны были выступить все члены семьи. Трое ребят в возрасте 3 и 7 лет с удивлением встречали сказочных героев на пороге дома и, прежде чем получить подарки из волшебного мешка Деда Мороза, рассказывали ему и Снегурочке стихи, а также принимали личное участие в представлении, - рассказали в УМВД региона.

Такие яркие моменты радуют и детей, и взрослых не первый год. А значит, это уже можно назвать традицией, которую намерены продолжать и дальше.

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