Зимняя сказка наяву. Куда в Заполярье стоит отправиться в новогодние праздники

Мурманск всегда красиво украшают к Новому году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Путешественники любят приезжать в Мурманскую область зимой, ведь у нас есть все для новогоднего настроения: пушистый снег, северное сияние, яркие огоньки повсюду и, разумеется, морозы.

Куда же конкретно «магнитит» туристов на Кольском полуострове? По итогам 2022 года в региональном комитете по туризму определили топ-5 самых популярных мест для путешествий по Заполярью. Среди них – Териберка, Хибины, Мурманск, Ловозеро и даже Мончегорск.

Рассказываем, чем эти заполярные уголки привлекательны и как там можно развлечься на новогодних праздниках.

Териберка

При планировании поездки на Кольский полуостров речь обязательно зайдет о Териберке – селе на краю света, ставшем известным после выхода фильма «Левиафан». До уголка на берегу Северного Ледовитого зимой бывает добраться непросто из-за частых метелей, но оно того стоит.

Пляж «Яйца дракона», Батарейский водопад и само Баренцево море зимой не менее прекрасны, чем летом. Это уголок для поиска умиротворения и новых смыслов на год грядущий. Главное, камни с пляжа не забирать и в водоохранной зоне не ездить – за это грозит административная ответственность.

Любителей морских путешествий организаторы туров возьмут с собой на борт катера, чтобы выйти на открытую воду и воочию понаблюдать за китами, дельфинами и нерпами. Также можно отправиться на судне на морскую рыбалку.

Териберка - это место, где можно найти умиротворение. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ради ярких впечатлений в буквальном смысле слова можно отправиться на охоту за северным сиянием. Если повезет с погодой, завораживающее зрелище гарантировано. Также можно покататься на снегоходах. Организаторы предлагают поездку как по заснеженным равнинам, так и по сопкам.

Ну, и какие же новогодние праздники без вкусной арктической кухни? В местных ресторанах обязательно накормят камчатским крабом, свежими морскими ежами и гребешками, блюдами из оленины.

К слову, в прошлом году Териберка стала особо охраняемой природной территорией. Посещение природного парка пока бесплатно, но региональное правительство рассматривает вопрос о введении платы для туристов.

Мурманск

Столица Заполярья - обычно первая точка, куда едут туристы. В центр Мурманска стоит сходить в первую очередь, чтобы зарядиться атмосферой волшебства и сказки.

На новогодних праздниках город становится особенно красив: под покровом полярной ночи нежно переливаются многочисленные огоньки гирлянд и инсталляций, а на главной площади Пять Углов под золотистым навесом возвышается и сияет главная елка. Рядом работает ярмарка «На севере – тепло!» с активностями для детей и взрослых, вкусной едой и горячим чаем.

Любителей культурного досуга ждут мурманские храмы Мельпомены – Мурманский областной драматический театр, областной театр кукол, драмтеатр Северного флота. Под Новый год там всегда можно посмотреть интересные и добрые постановки.

Из активного отдыха – катания на коньках и лыжах. В городе есть катки на любой вкус (на КП-2 «Снежинка» в этом году открылся первый в городе каток на естественном водоеме, бесплатный и круглосуточный!) и несколько горнолыжных склонов. Последние, конечно, меньше по высоте, чем в Хибинах, но хорошо и весело провести время это не помешает.

Хибины

Путешественники, которые без ума от лыж и сноуборда, держат путь именно в Кировск. Первое, чем можно заняться в городе – покататься по снежным склонам Хибин.

Горнолыжный сезон в Кировске уже в самом разгаре, в этом году он начался в середине ноября – первым в стране. Трассы есть как для новичков, так и для профессиональных спортсменов. Любители прекрасного могут посетить самый высокогорный на Северо-Западе России панорамный ресторан «Плато», расположенный на вершине северного склона горы Айкуайвенчорр. Оттуда открывается чудесный вид на облака и снежные вершины.

Если хочется просто созерцать зимнюю природу, можно отправиться в поход по Хибинам на беговых лыжах или снегоступах. Если нет своих, снаряжение можно арендовать и отправиться покорять горы. Но не стоит забывать, что лавины в Хибинах не редкость, поэтому нужно подготовиться заранее и составить безопасный маршрут.

Ресторан «Плато» в Кировске - самый высокогорный на Северо-Западе России. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Снежная деревня» у подножия горы Вудъяврчорр – одно из обязательных мест для посещения Кировска в Новый год. С наступлением холодов сюда съезжаются профессиональные художники из разных уголков России, которые ваяют удивительные скульптуры, композиции и резные барельефы из снега и льда. В итоге получается необычное сооружение с большими тоннелями, залами и переходами, где проводятся экскурсии.

В развлекательном комплексе всех желающих катают на «ватрушках», «банане» за снегоходом, а еще там есть смешной семейный аттракцион «Длинные лыжи» и теплое кафе с видом на горы.

За новогодним настроением стоит также заглянуть в арт-парк «Таинственный лес», что находится по дороге к южному склону горнолыжного курорта «Большой Вудъявр». Туда лучше идти в темное время суток, чтобы вдоволь насладиться сказкой. Посетителей ждут тропинки с мерцающими огоньками, необычной подсветкой и «космическими» скульптурами из снега и бетона.

- В течение всего сезона вас ждут атмосферные локации, встреча с Волшебником и Йети Леса, катание на «ватрушках», теплое и вкусное кафе, интерактивные, приключенческие квесты, волшебная сказка от театра огня «Ома» и огненные импровизации, - пишут организаторы.

В новогодние праздники в Кировске можно окунуться даже в лето, посетив Полярно-альпийский ботанический сад. Когда за окном вьюга и холод, внутри спокойно себе цветут и благоухают экзотические растения. Среди них - пальмы, бананы, лимоны, кофейное дерево, папоротники, тропические цветы. Там же можно увидеть флору Заполярья – березы, ели, мхи и лишайники. Экскурсию для туристов проведут профессиональные биологи, так что скучно точно не будет.

Ловозеро

В Ловозере есть чудесный хаски-парк, где живут 90 собак этой породы. Во время путешествия туристы смогут пообщаться с этими очаровательными и ласковыми четвероногими друзьями, а также познакомиться с северными оленями.

Организаторы порадуют увлекательной поездкой по зимнему лесу на санях в собачьей или оленьей упряжке, а затем накормят горячим обедом в уютном чуме. Там же можно побывать на экскурсии в реконструированном саамском поселении и узнать много нового и интересного о традициях народов Севера.

К слову, большинство представителей саамского народа живут в Ловозерском районе, поэтому именно там можно окунуться в их культуру и быт. Так, в Ловозере есть Национальный культурный центр, построенный в виде чума. Там творческие саамские коллективы из разных стран организуют и проводят совместные национальные мероприятия. К слову, в центре находится официальная резиденция Мунь Каллсы - саамского Деда Мороза.

Олени в саамской деревне вблизи Ловозера ручные, их можно покормить, например, хлебом. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Не доезжая до Ловозера, можно заглянуть в саамскую деревню «Самь сыйт», где можно остановиться на ночь или просто попасть на интересную экскурсию.

Гостей ждет исторический курс, знакомство с саамским бытом, обед в саамском жилище с традиционными блюдами, экскурсия по территории поселения и знакомство с милыми животными, кормление оленей с рук и фото ними, традиционные игры «Перетягивание шеста», «Олени и волки». Зимой организаторы покатают на оленьих упряжках, «бананах» и с горки на ледянках.

Мончегорск

Город металлургов больше пользуется популярностью у туристов летом, когда там проходит фестиваль Imandra Viking Fest, но и зимой найдется, чем развлечься. Так, 6 и 7 января пройдет семейный фестиваль «Зимандра».

Например, можно сходить в Музей цветного камня имени В. Н. Дава. Там собраны уникальные образцы минералов, цветных камней, руд и горных пород Кольского полуострова, России и мира. В коллекции насчитывается около 4 тысяч экспонатов.

- Чего тут только нет! Кристаллики серы из месторождения, которого давно уже не существует. Флюорит — камень-обманщик, способный выдавать себя за аметист, изумруд и почти любой другой драгоценный камень. Прибалтийский янтарь с инклюзами — застывшими внутри комарами, которым более 300 миллионов лет. Коллекция агатов — с рисунком, напоминающим морозные узоры на стекле — крепости, карты, пейзажи, - пишут гости в отзывах.

Еще один необычный музей Мончегорска, в который будет интересно заглянуть, – музей гномов. Он расположился в квартире местной жительницы на улице Гагарина, которая всю жизнь коллекционировала фигурки милых сказочных персонажей. В музее собраны различные фигурки, игрушки, рисунки и прочие атрибуты, связанные с гномами, кикиморами, лешими, домовыми, эльфами, троллями. Всего - 885 экспонатов. Хозяйка готова принять гостей в дневное время.

Недавно в Мончегорске появилась достопримечательность, у которой можно сделать милое новогоднее фото. Это огромный снежный заяц, который выглядит почти как живой. Зверек так понравился местным жителям, что мастеров решили наградить благодарственными письмами. Найти кролика можно на центральной площади города.

В нескольких километрах от Мончегорска находится Лапландский природный заповедник, куда непременно стоит отправиться зимой. В новогодние праздники там проводят уникальную экскурсию с посещением терема Деда Мороза и чаепитием.

Там же можно отправиться в путешествие на снегоступах в гору Ельнюн. Как сообщают в заповеднике, высота подъема находится в пределах 120 метров над уровнем моря у озера Чуна и достигает 450-500 метров на вершине горы.

Для отдыха на маршруте есть две беседки, где можно не только выпить горячего чаю, но и открыть для себя прекрасные виды на Чунозеро, залив Ельлухт и Хибинский горный массив.

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