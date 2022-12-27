Переоделся слесарем и повел в ванну. В Мурманске появился свой Раскольников - все ради 260 рублей

49-летний мурманчанин освободится из колонии, только когда ему будет 73 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

49-летний мурманчанин освободится из колонии, только когда ему будет 73 года. Суровый приговор в виде лишения свободы на 24 года он получил за целый букет преступлений.

Одно из самых громких он совершил 4 мая 2007 года. В то время мужчина был на мели и думал, где раздобыть денег. Честный заработок ему был не по душе, поэтому он решил побыть в роли Раскольникова. Он пошел к одинокой пожилой женщине, про которую точно знал, что она живет одна и в случае беды, помочь ей некому.

- Мужчина надел матерчатые перчатки и рабочую одежду, чтобы быть похожим на сотрудника коммунальных служб, позвонил в дверь потерпевшей и представился ей слесарем. Злоумышленник сообщил, что квартиру ниже якобы залило. Под предлогом проверки труб он прошел с потерпевшей в ванную комнату, где напал на женщину, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Пожилую женщину убийца ударил в лицо, потом взял монтировку и нанес уже ей 32 удара по всему телу северянки. Избиение было таким жестоким, что пенсионерка умерла на месте. Труп северянин оставил на месте, а сам пошел обыскивать квартиру.

Мужчина нашел две медные монеты эпохи императора Всероссийского Николая I, 20 юбилейных монет СССР. Все украденное оценивается всего лишь в 260 рублей.

Плата за убийство настигла северянина не сразу, а спустя 15 лет. Нельзя сказать, что все эти годы он жил спокойно. Как сообщили «КП»-Мурманск» в Ленинском суде, на счету у мужчины - много преступлений, в том числе грабежей и разбоя, за часть из которых в 2017 году ему вынесли два приговора в Октябрьском суде. Тогда его приговорили к 18 годам лишения свободы. Сейчас, когда приговор вынес уже Ленинский суд, преступник уже отбывает наказание в колонии.

Так как с момента убийства прошло 15 лет, то срок за разбой ему отменили по истечению исковой давности, а вот за то, что он лишил женщину жизни, отвечать мурманчанин будет. Всего в колонии он проведет 24 года.

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