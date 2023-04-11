Легко и выгодно: как жителям Мурманской области путешествовать и экономить

Прогулки и путешествия, даже если это посещение местных достопримечательностей или поездка в соседний город, идут нам на пользу. По мнению психологов, смена обстановки и изучение новых мест очень благотворно для психического и эмоционального здоровья. Иными словами, путешествия делают нас счастливее. А значит отказываться от них не стоит, особенно, если есть возможность сократить транспортные расходы.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ - СО СКИДКОЙ

Жители Мурманской области любят отдыхать за пределами своего региона, но и дома им есть на что посмотреть. И речь не только о Северном сиянии, но и об интереснейших достопримечательностях, разбросанных по Мурманску и всему Кольскому полуострову. Чтобы побывать в музеях, посмотреть на уникальную архитектуру, православные храмы и деревянные монастыри, ехать далеко не нужно. Зачастую можно обойтись городским общественным или междугородним транспортом. И неплохо на этом сэкономить. Дело в том, что с 1 марта и до 30 июня 2023 года каждая поездка в общественном транспорте Мурманской области, оплаченная картой «Мир», загруженной в смартфон, обойдется пассажирам на 8 рублей дешевле. Сэкономить также можно, оплачивая проезд Единой картой жителя Мурманской области (карта выпускается на базе платежной системы «Мир»). С учетом действия дифференцированного тарифа поездка, оплаченная ЕКЖ в смартфоне, будет стоить на 11 рублей меньше.

Важный нюанс: чтобы ездить дешевле, национальную карту или Единую карту жителя Мурманской области предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию NFC, она есть практически в любом современном телефоне, включая бюджетные модели.

Воспользоваться предложением можно в автобусах и троллейбусах Мурманской области, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Экономия доступна не только в муниципальном, но и в коммерческом транспорте, а также во время поездок на междугородних маршрутах.

Кстати, выгодные условия проезда доступны не только местным жителям, но и гостям города. Не имеет значения, в каком региона выдана национальная карта, скидка на проезд в Мурманской области применится автоматически при оплате смартфоном.

АВИАПЕРЕЛЕТЫ - С СУБСИДИЕЙ

Не так давно россияне предпочитали отдыхать в далеких странах, но в последние годы ситуация изменилась. Многие сначала вынужденно обратили внимание на туристические маршруты внутри страны, а потом и вполне осознанно стали выбирать поездки по России. Оказалось, что путешествовать по родным краям не только интересно, но и выгодно, в том числе благодаря субсидированным авиаперелетам. То есть купить билет на самолет по некоторым направлениям можно по специальному сниженному тарифу. Билеты не облагаются налогами и сборами, а часть затрат на перевозку авиакомпаниям возмещает государство – в результате для путешественников они стоят заметно дешевле, чем обычные. Жителям Мурманска доступны субсидированные рейсы в Казань, Пермь, Нижний Новгород, Тюмень, Сочи, Санкт-Петербург. Субсидированные государством билеты доступны определенным категориям граждан, поэтому о возможности их приобретения лучше заранее уточнять у авиаперевозчика.

ПОЕЗДА - СО СКИДКОЙ

Путешествие по железной дороге имеет свою прелесть. Это комфортно, безопасно и выгодно - почти всегда билеты на поезд дешевле, чем на самолет, а дети до 5 лет могут и вовсе ездить бесплатно. От 5 лет - за 35-50 % от стоимости билета. Кроме того, купить железнодорожные билеты можно по акции. Например, пенсионеры старше 60 лет могут воспользоваться скидкой на проезд в поездах дальнего следования. Тариф дает выгоду 15% от стоимости билета. Отправиться в путешествие по выгодной цене можно в следующие даты: 28 февраля – 24 апреля; 16 мая – 31 мая; 16 сентября – 30 октября; 7 ноября – 21 декабря. Нюанс: билеты со скидкой оформляются не позже, чем за неделю до начала поездки. Если пенсионер воспользуется скидкой 15%, приплюсовать другие льготы уже нельзя.

Многодетные семьи на внутрироссийских направлениях также сэкономят 15% от цены билетов в купейные вагоны поездов дальнего следования. Студенты-очники и аспиранты могут ездить по дальним направлениям со скидкой 25%, она распространяется на купе.