На уровне мировых соревнований. В Кировске завершился финал Кубка России по лыжным гонкам

Среди мужчин всех соперников обошел Александр Большунов. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Идеальный искрящийся снег, заряженные спортсмены и горы, горы, горы… С 7-го по 9 апреля более двухсот спортсменов из 40 регионов страны изо всех сил боролись за победу в финале Кубка России по лыжным гонкам, который впервые прошел в Кировске.

Болельщики из разных уголков России приехали поддержать своих кумиров. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Атмосферно и тепло!

Лыжники, в том числе гордость отечественного спорта Александр Большунов, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Алексей Червоткин, покоряли трассы стадиона «Тирвас» под нескончаемый гул болельщиков, приехавших сюда на яркий праздник.

- Я хочу насладиться этой чудесной атмосферой, увидеть звезд спорта, ведь такое мероприятие в Мурманской области проходит впервые. Мы с семьей много времени проводим на свежем воздухе, лыжами тоже занимаемся, пешими прогулками, поэтому я всегда за такие события, - поделилась с «КП»-Мурманск» петербурженка Наталья.

Еще одна гостья, Валерия, выбралась в Хибины из Полярных Зорь, заранее для праздника наметив день, чтобы получился выходной.

- Не каждый день удается увидеть Большунова, Непряеву, Червоткина, тем более не по телевизору. Здесь здорово, атмосферно и тепло даже для Севера. Впечатлений точно хватит на годы вперед, и будет что семье рассказать. Если такие соревнования и в следующем году проведут, будет замечательно, очень жду! – улыбается Валерия.

На протяжении нескольких дней спортсмены преодолевали дистанции классическим стилем на 10 и 15 километров, короткие забеги на полтора километра и гонку преследования. 9 апреля на церемонии награждения были подведены итоги всех дней соревнований. Кто же стал лучшим из лучших?

За Кубок по лыжным гонкам от «ФосАгро» был вручен 1 миллион рублей, за второе место – 700 тысяч, за «бронзу» - 500 тысяч. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

«Остался бы и до июня»

Так, в общем зачете среди женщин победу одержала олимпийская чемпионка Наталья Непряева из Архангельской области, второе место – у Вероники Степановой, а тройку замкнула Екатерина Смирнова.

- Я рада, что смогла выиграть и показать достаточно хорошие результаты, несмотря на то, что болела, из-за чего пропустила большую часть Чемпионата России. Трассы в Кировске сложные. Зато снег просто идеальный! – отметила Наталья Непряева.

А среди мужчин всех соперников обошел олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов, выступающий за Архангельскую область, который под бурные овации получил заветный Кубок, став абсолютным победителем в общем зачете. Пьедестал с ним разделили Илья Семиков (2-е место) и Артем Мальцев, ставший бронзовым призером.

Александр Большунов собрал все трофеи с соревнований. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Кировск и Хибины – идеальное место для завершения лыжного сезона. Здесь можно и Чемпионат России проводить, только трасс добавить нужно. Я б здесь остался и до июня, но нужно отдыхать. Нельзя всегда работать на пределе, - поделился Александр Большунов.

В этом году движению «ДРОЗД» («Детям России – образование, здоровье и духовность») – ключевому социальному проекту «ФосАгро» - исполняется 20 лет. В честь этого события победители и призеры соревнований получили особые призы. Так, за Кубок по лыжным гонкам от «ФосАгро» был вручен 1 миллион рублей, за второе место в общем зачете – 700 тысяч, за «бронзу» - 500 тысяч. Также лучшие ребята-лыжники до 23 лет получили 500 тысяч рублей.

- На нас легла большая ответственность – провести самое значимое соревнование для российских лыжников – финал Кубка России. Этому предшествовала очень большая работа, которая началась задолго до старта: необходимо было решить все организационные вопросы, подготовить трассы для соревнований и тренировок, решить вопросы с размещением и питанием большого количества участников, и, судя по отзывам спортсменов и их тренеров, мы с этой задачей справились, – отметил заместитель гендиректора компании «ФосАгро», вице-президент Федерации лыжных гонок России Валерий Федоров.

В гонках приняли участие более двухсот спортсменов из 40 регионов. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Может, станет традицией?

На заключительный этап финала Кубка России приехали не только именитые спортсмены, но и министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Они приняли участие в церемонии награждения победителей на центральной площади Кировска.

Министр спорта поблагодарил Мурманскую область, компанию «ФосАгро», Федерацию лыжных гонок за организацию такого масштабного праздника.

- Хочу поблагодарить правительство Мурманской области, компанию «ФосАгро», Федерацию лыжных гонок за организацию соревнований. Мы работаем как единая команда, у нас есть большие планы по развитию лыжного спорта в регионе. Уверен, что мы их реализуем. Мы видим, что федеральное и региональное ведомства работают на укрепление национальной системы спорта. Такие соревнования дают мотивацию спортсменам, усиливают конкурентную борьбу. Возможно, Кировск станет традиционным местом для проведения финального этапа Кубка, – отметил Олег Матыцин.

Министр также подчеркнул, что важно создавать инфраструктуру для развития спорта. Сейчас действует федеральная программа «Спорт – норма жизни», адресная поддержка по строительству лыжных стадионов. Второй аспект – подготовка кадров, ведь без профессиональных тренеров нельзя рассчитывать на высокий результат.

Победу среди женщин одержала Наталья Непряева (в центре). Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Андрей Чибис подчеркнул, что в Мурманской области, по словам экспертов и спортсменов, организация соревнований проходит на уровне мировых гонок.

- Все это действительно благодаря слаженной работы федерального и областного министерств спорта, партнеров, компании «ФосАгро». Это достойный праздник. Мурманская область становится точкой притяжения для спортсменов, а Кировск — настоящей лыжной столицей, – подчеркнул глава региона.

Губернатор также отметил, что объем общих вложений в развитие спорта в регионе в этом году составил порядка 1,6 миллиарда рублей. Это и открытие новых ФОКов, строительство лыжных баз, поддержка спортсменов и тренеров, создание пространств «Сопки.Спорт» в рамках стратегического плана «На Севере — жить!» и при поддержке федерального министерства спорта. В планах строительства, по словам губернатора, два объекта — большой ФОК и плавательный бассейн в Мурманске.

- Важно, чтобы как можно больше взрослых и детей было вовлечено в спорт, здоровый образ жизни. Так наше будущее поколение будет еще сильнее, здоровее и увереннее, – подчеркнул Андрей Владимирович.

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