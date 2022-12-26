Андрей Чибис: «ФосАгро» - это пример на уровне страны, как компания может думать о людях и городах присутствия

В Кировске состоялось выездное заседание правительства Мурманской области. Фото: ПАО "ФосАгро"

23 декабря в Кировске состоялось заключительное в уходящем году заседание правительства Мурманской области. В повестке символично для специфики Апатитско-Кировской агломерации значилось социально-экономическое развитие Кировска с подведомственной территорией и промежуточные итоги сотрудничества областных властей с ключевыми для региона компаниями.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, взаимодействие с «ФосАгро» - это яркий пример не только на уровне Заполярья, но и всей страны инвестирования в улучшение качества жизни людей в городах присутствия.

Напомним: в июне этого года «ФосАгро» и правительство Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2022-2024 годы, речь идет о выделении 15 миллиардов рублей на социально-экономическое развитие Заполярья и, в частности, Кировска и Апатитов.

- Идет совместная работа правительства и компании по Апатитско-Кировской ЦГБ: ремонт помещений, поставка техники, оборудование системы видеонаблюдения. Уже сделаны приемный покой, несколько этажей, идут работы по другим объектам. Важно завершить в срок - до 2024 года. Это будет одно из самых современных медицинских учреждений на территории Мурманской области, - отметил Андрей Чибис.

Новое соглашение – логическое продолжение многолетнего сотрудничества региональных властей и «ФосАгро». В 2020-2022 годах между ними действовало предыдущее соглашение о социально-экономическом партнерстве, в рамках которого Кировск и Апатиты также получили приток инвестиций.

Андрей Чибис отметил плодотворную работу с "ФосАгро". Фото: ПАО "ФосАгро"

Как добавила вице-губернатор Оксана Демченко, материально-техническое оснащение медучреждений агломерации вышло на новый уровень, что отмечают приезжающие работать в Заполярье врачи.

- Отмечу, что сотрудничество идет по целому ряду направлений. Это инвестиции в развитие материальной базы учреждений образования, дошкольных учреждений, поставка оборудования для хоккейной школы, развитие центра «ДРОЗД-Хибины», ремонт в учреждениях культуры Кировска и Апатитов. В рамках соглашения развиваются крупные инфраструктурные объекты, например, аэропорт «Хибины». С нашей стороны идет масштабный ремонт дорог и мостов, закупили 28 новых автобусов, парк в Кировске при этом обновлен на 100%, - рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Отдельно стоит отметить инвестиции «ФосАгро» в развитие туристического кластера «Хибины», в частности – горнолыжного курорта «Большой Вудъявр». В этом году он первым в стране - 4 ноября - открыл сезон катания на лыжах и сноубордах, благодаря системе искусственного оснежения. С указанной даты курорт посетило уже 26 тысяч человек, и по итогам сезона «БигВуд» может поставить новый рекорд.

– Также правильным было решение о субсидировании авиаперелетов до аэропорта «Хибины». Например, с 30 декабря стартуют прямые перелеты Москва - Апатиты от компании «Аэрофлот», которая выдвигает серьезные требования к аэропортам и приходит не во все города, - добавила Ольга Кузнецова.

Помимо этого, по словам главы администрации города Кировска Юрия Кузина, при поддержке «ФосАгро» продолжается проект по повышению энергоэффективности: 36 домов оснащены автоматизированными тепловыми пунктами, что обеспечивает переход на закрытую систему отопления.

- Я бы хотел выразить благодарность правительству региона за поддержку, в том числе по части развития инфраструктуры. Говорю как представитель компании и депутат Мурманской областной Думы от Кировска и Апатитов – идет планомерное сотрудничество и есть стратегическое видение развития муниципалитетов. Компания со своей стороны выполняет и перевыполняет те социальные обязательства, которые брала, и мы очень надеемся на продолжение успешного и конструктивного взаимодействия, - отметил директор департамента Кировского филиала АО «Апатит» по информационной политике и работе с государственными органами власти Сергей Свинин.

- Добавлю, что лично мне очень комфортно работать в условиях, когда руководство компании думает о людях и развитии территорий, - отметил Андрей Чибис.

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