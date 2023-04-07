Эксперты обсудили роль коренных народов в развитии российской Арктики

Председатель правления ПОРА Николай Доронин отметил важность конструктивного взаимодействия промышленных компаний, власти и коренных народов. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Арктике работают большие промышленные компании. «Я хочу, чтобы у них было такое же отношение к этой территории, какое было у моих предков», – с такими словами выступила на заседании дискуссионного клуба Лаборатории устойчивого развития, обособленного подразделения ПОРА в Мурманской области, Дарья Болина, языковед, переводчик и автор энецкого букваря. Заседание состоялось 6 апреля 2023 года, его темой стала роль коренных малочисленных народов Севера в устойчивом развитии Арктической зоны РФ.

Важность конструктивного взаимодействия промышленных компаний, власти и коренных народов отметил председатель правления ПОРА, член Общественной палаты Мурманской области Николай Доронин. Устойчивое развитие невозможно без вклада сообществ коренных народов в жизнедеятельность арктической зоны. Это предоставит людям возможность больше зарабатывать от традиционной деятельности, которую они ведут испокон веков, и повышать уровень жизни. ПОРА выступает в качестве оператора независимой этнологической экспертизы в рамках проекта освоения Колмозёрского месторождения лития в Ловозерском районе Мурманской области. «Нужны не месяцы, а годы, чтобы прийти к обоюдному решению и привлечению коренных малочисленных народов к плану развития КМНС на тех или иных территориях арктической зоны, которое устраивало бы все стороны», – отметил Доронин.

Председатель экспертного центра ПОРА Александр Воротников видит большие перспективы у взаимодействия недропользователей и местного населения. Что могут делать корпорации? Проводить обучение и стажировки на тему охраны окружающей природы, обучать азам гостеприимства, предоставлять рабочие места, а также поддерживать этнологические и этнические проекты на территории проживания сообществ коренных народов. «Существует концепция устойчивого развития КМНС, но она принята в 2009 году. Законы устарели, и концепт необходимо адаптировать к современности», – подчеркнул Воротников.

Взаимодействие с сообществами коренных народов в сфере экологии затронули заместитель председателя Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев и заместитель генерального директора КНЦ РАН по научной работе, руководитель Лаборатории устойчивого развития ПОРА Евгений Боровичев. Они рассказали об актуальных экологических проектах, таких, как создание природного парка «Сейдъявврь».

Проект «Решение экологических проблем в отдаленных поселениях» – один из сотен тех, которые получили грантовую поддержку ПОРА. Его автор – представитель родовой общины коренного малочисленного народа саами «Кольский берег» Иван Матрёхин. Уроженец Мурманской области, он рассказал, что во времена его детства в поселках и селах Ловозерского района не существовало такого мусора, как пластик, алюминиевые и железные банки. Сейчас же даже в труднодоступных районах Кольского полуострова это начинает становиться проблемой. В селе Каневка, к примеру, собрали и вывезли 26 больших мешков с пластиковым мусором, в селе Краснощелье собрали, спрессовали и вывезли около 150 кг пластика, жестяных и алюминиевых банок.

О роли КМНС в кинопроизводстве поведала директор продюсерского центра «Северный характер» Светлана Солдатова.

- Саами, наряду с северным сиянием, – это два ярких маркера для Мурманской области, которые привлекают к себе внимание кинопроизводителей со всей страны. При этом привлекает лишь внешняя составляющая, без погружения в культуру народа. Я настоятельно рекомендую брать консультантов из числа КМНС, чтобы достоверно доносить информацию до массового зрителя, – сказала Солдатова.

Также она рассказала о губернаторском гранте на производство фильмов на территории Мурманской области. В этом году случился бум заявок на саамскую тематику. Если за прошедшие два года их было всего две, то на этот раз из семнадцати заявок целых пять было связано с жизнью саами. В итоге победила история под названием «Куда подальше» режиссера Кристины Бородиной. Это первый фильм, где в главной роли сыграет саами, проживающая на территории России. Актрису зовут Ангелина Карпович.

- Был сделан первый шаг к тому, чтобы саами становились не просто экзотическим фоном, но и непосредственными участниками разворачивающихся в картине событий, – подытожила Светлана Солдатова.

Консультантом на съемках и помощником в подборе актрисы выступила Полина Харыбина, член Общественной палаты Мурманской области, председатель молодежного совета Ассоциации кольских саамов. Также она отметила значительный рост интереса молодежи саами к созданию новых проектов. В качестве примера Харыбина привела сохранение наследия саамского языка.

- В прошлом году мы разработали пакет стикеров для мессенджеров. Часть стикеров была на саамском языке. Это были простые слова по типу «привет». И сейчас я вижу статистику, что стикеры активно скачиваются и используются в переписках. Это здорово, – отметила Полина Харыбина.

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