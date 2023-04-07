Segezha Group представила на модном показе в Карелии коллекцию бумажных костюмов

Юлия Тельпина и команда карельских дизайнеров. Фото: Никита Пуговкин

2 апреля в Петрозаводске Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в ходе fashion-показа карельских дизайнеров одежды и модных аксессуаров «Стиль и слово» представила публике модели платьев из крафтовой бумаги Сегежского ЦБК. Проект реализуется в рамках ESG-повестки компании и проекта развития промышленного туризма «Открытая промышленность».

Демонстрация бумажных костюмов творческого союза дизайнеров Елизаветы Максимовой и Екатерины Костиной вызвал живой интерес общественности. При поддержке Segezha Group сегежские мастера превращают индустриальную бумагу в произведения народного творчества ручной работы не первый год. Бумажные костюмы часто становятся украшением различных торжественных событий не только в Карелии, но и Москве, и в Санкт-Петербурге. Главный праздник в Сегеже – День города – давно не обходится без бумажного карнавала.

коллекция Segezha Group. Фото: Никита Пуговкин

«В Сегеже бумажная мода в тренде благодаря продукции градообразующего целлюлозно-бумажного комбината. Костюмы традиционно создает плеяда мастеров. Уже сложились уникальные традиции, которые активно поддерживает лесопромышленная компания. Мы хотим закрепить за нашим городом статус «бумажной столицы России», делаем много полезного и важного для развития ее туристического и промышленного потенциала», - отметила на фестивале «Стиль и слово» Натали Карапетян, советник генерального директора Сегежского ЦБК по социальным вопросам.

Организатор модного показа петрозаводчанка Юлия Тельпина уверена, что авторская одежда все прочнее входит в нашу повседневную жизнь:

«Мой проект объединяет творческих людей, желающих развиваться духовно и следящих за своим внешним видом. Сотрудничество с Segezha Group по созданию бумажного костюма - это первый опыт и, надеюсь, не последний. Есть много идей и для бумажного карнавала в Сегеже, и для торжественных мероприятий Дня Республики Карелия, который в 2024 году пройдет в городе бумажников – в российской столице бумаги».

модный показ Стиль и слово. Фото: Никита Пуговкин

В ближайшее время карельские дизайнеры предложат работу над новыми коллекциями, в том числе и из бумаги Сегежского ЦБК. Скоро их можно будет увидеть на новых модных показах в Карелии.

Праздник моды оказался ярким и краеведческим. Практически во все образы показа включали в себя элементы изделий карельских мастеров - не только в одежде, но также и в украшениях ручной работы, сумках из бусин, вязаных аксессуарах, изделиях из кожи. Молодые дизайнеры представили женские коллекции современной одежды - от шика городских улиц до романтических нарядов для торжественных выходов.